密蘇里大學撤銷亞裔學生及4少數族裔社團資金

密蘇里大學亞裔協會被列入該校從7月起撤銷資金的組織之一。(密大亞裔協會官方臉書)

密蘇里大學宣布，從7月起撤銷包括亞裔 協會(Asian American Association, AAA)在內的五個少數族裔學生社團年度指定資金，校方同時表示，這些組織將不再被認定為大學官方贊助團體。

受影響的其他組織還包括非裔學生聯盟(Legion of Black Collegians)、拉丁裔學生協會(Association of Latin American Students)、酷兒解放陣線(Queer Liberation Front)及由上述四個組織組成的聯盟FourFront。

根據高等教育內幕(Inside Higher Ed.)報導，校方稱此舉是為了遵守司法部 於去年7月頒布的多元、包容與平等(DEI)限制規定。

密大發言人艾佛(Christopher Ave)表示，實際違規的是資金分配模式，而非組織本身，學生組織仍可像其他團體一樣申請資金。他指出：「過去，大學將部分學生費用分配給特定少數族裔學生組織，但這種做法必須終止，以符合聯邦法律規定。作為公立學校，不遵守聯邦法律將危及學生助學金、研究及其他大學計畫的重要聯邦資金。」

亞裔協會指出，司法部備忘錄僅屬指導性文件，並非法律。該組織在社群媒體上呼籲學生、校友及教職員共同支持，抵制資金撤銷的決定。AAA前會長Tanvi Kulkarni表示，與其他超過600個學生組織競爭有限資金的局面，將使少數族裔組織的資源大幅縮減，學生社群將面臨更多挑戰。

密蘇里大學亞裔學生與其他少數族裔學生曾經歷多次事件，例如2010年在校園發現棉球散落於非裔文化中心前，2015年學生會長遭種族歧視辱罵後發聲抗議。亞裔學生組織一直致力於提供新生與弱勢學生支持，並建立社群網絡，但撤資後，他們將不得不依賴校友及非營利組織募款維持運作。

AAA表示：「對我們社群影響深遠，很多新生首次接觸亞裔社群、獲得支持的機會可能消失。現在，亞裔及其他少數族裔學生缺乏起點去尋求資源與支持。」

亞裔學生組織表示，雖然仍可申請資金，但面對更大的競爭壓力與有限資源，他們將面臨運作困難與社群凝聚力下降的挑戰。Tanvi Kulkarni指出：「對於亞裔學生而言，這不只是資金問題，也是我們在校園內能否持續建立歸屬感與社群的重要考驗。」