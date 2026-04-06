追思李昌鈺捐款 紐黑文大學用於鑑識科學

世界知名法醫鑑識專家李昌鈺博士3月27日辭世，外界捐款表達哀思，均捐至李昌鈺生前在紐黑文大學所成立的鑑識科學教育學院。(本報檔案照)

國際知名鑑識科學專家李昌鈺 (Henry C. Lee)日前辭世，其家屬呼籲外界以捐款方式表達哀思，遵循其生前不舉辦公開追思活動的遺願。所有捐款一概捐至李昌鈺博士生前任教的康乃狄克州 紐黑文大學，資助清寒學生，推動鑑識科學與教育。

李昌鈺於3月27日在拉斯維加斯郊區住家病逝，享壽87歲。他以參與多起從康州至加州 的重大刑案鑑識工作聞名，成為全球執法領域具代表性的科學人物之一。

1998年，李昌鈺創立「李昌鈺刑事司法暨鑑識科學學院」(Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences)；2010年，紐黑文大學(University of New Haven)為該學院啟用現代化新館，位於西黑文(West Haven)的刑事鑑識學院，占地約1萬5000平方呎，為三層樓高的建築。設施包含鑑識科技實驗室、犯罪現場中心、高科技鑑識室、危機管理中心及先進教學空間，是全美與全球警消與國家網路安全的先進學府。

李昌鈺當年於啟用典禮表示，研究所將成為促進專業人士合作的平台，「讓世界成為一個共同打擊犯罪的小型社群」。

校方表示，外界捐款將用於「李昌鈺刑事司法暨鑑識科學學院」 的實驗室空間、設備與教學設施提升。

家屬在聲明中對全球同事、學生及友人表達的關懷與哀悼深表感謝，並表示：「我們鼓勵希望紀念李博士卓越貢獻的人，以各自有意義的方式延續其精神，包括持續學習、指導後進，以及對正義與科學卓越的追求，這些正是他一生奉行的價值。」

家屬同時指出，民眾可透過紐黑文大學設立的「李昌鈺博士紀念基金」(Friends of Dr. Henry C. Lee Fund)專屬網頁，進行捐款，所得款項將用以支持相關教學與研究設施發展，確保李昌鈺生前在紐黑文大學所成立的鑑識科學教育，持續引導，走在前沿。捐款網站：www.givecampus.com/campaigns/78073/donations/new。

李昌鈺生前好友諸葛曉舟則向本報提到，他與妻子金美玲是李昌鈺博士一家多年至交；兩家從1984年到2014年間一直住在康乃狄克州，兩家熟稔，經常來往。諸葛曉舟表示，非常感激能成為李昌鈺與其已過世前妻宋妙娟(Margaret)生命中的一部分。

諸葛曉舟提到，自己和妻子於2022年搬到拉斯維加斯，去年歡喜迎接厭煩鏟雪掃落葉的李昌鈺博士也搬到內華達州亨德森(Henderson)的Sun City Anthem社區定居。他向李昌鈺介紹新環境。在過去的三個月裡，諸葛夫婦與另一對至友劉國生與謝曉虹夫婦，以及李昌鈺的女兒Sherry一直陪伴在李昌鈺身邊照顧。

諸葛曉舟說，之前曾安排李昌鈺在Sun City Anthem社區以及信心路德教會的農曆新年慶祝活動上發表演講。諸葛還陪同他去車管局(DMV)辦理了內華達州的居民真實身分證(Real ID)，帶著一起去米德湖(Lake Mead)餵魚和鴨子。諸葛曉舟說，「那時他握住我的手依然非常有勁，就像早年想跟我比腕力一樣。」

諸葛曉舟表示，曾與李昌鈺博士病中多次聊到關於身後的遺願。他不希望家人和朋友為他舉辦任何追思儀式，他說：「人走了就走了」。諸葛曉舟說，李昌鈺堅持要完成他的最後一本書，而他也確實做到了。李昌鈺一再表示，他對目前已設立的四座博物館(紐黑文大學、江蘇如皋、台灣及上海)感到非常欣慰與滿足，並表示沒有再授權設立其他的博物館。