密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

一名中國籍博士後，日前從密西根大學GG Brown大樓跳下死亡。(密大官網)

中國駐芝加哥 總領事館30日晚間發表聲明指出，一名中國學者日前在遭美方執法人員約談盤問後，於次日不幸自殺身亡。駐芝中領館雖未說明大學名稱，但根據消息來源表示，這起悲劇發生在密西根大學，死者為一名任職於該校電機工程與計算機科學系的中國籍博士後研究員，他從密大北校區GG Brown大樓高處墜落身亡，該事件引發各界關注。

根據密大工程學院向教職員發出的內部郵件顯示，死亡學生為密西根大學電機工程與計算機科學教授米澤田(Zetian Mi)的博士後，米澤田主要研究領域為半導體、奈米材料與光電技術。

該郵件主要告知，在米澤田實驗室任職的一名助理研究科學家自GG Brown大樓高樓層墜落身亡。學院與學校目前仍在蒐集相關資訊，努力釐清事件經過，並正與校園公共安全與保安部門(DPSS)及多方合作單位協調，評估後續應採取的措施。同時，校方也正積極為受此悲劇影響最深的人員提供支持，包括同事、朋友及家屬。

郵件稱，該大樓目前維持正常開放使用，現階段尚無進一步細節可供說明。郵件最後並提醒大家多加照顧自己，也彼此關懷。並記得校方隨時提供各項求助資源。

另有消息傳出該名博士後畢業於中國科技大學，該博士後先前因於上學期成功合成一種新型材料並獲得該領域獎項。原計畫於5月學期結束後返回中國，赴某高校任職，但據稱遭美方限制出境。

還有相關說法指，上周五(3月27日)其在實驗室期間，聯邦探員曾包圍位於北校區的GG Brown實驗大樓，擬將其帶走調查。該名中國博士後在走投無路之下，最終自大樓天台墜下，結束生命。不過，上述這些說法均未獲得官方證實，全案仍待釐清。

駐芝中領館30日晚間是透過其微信官方號，以問答方式說明該事件，駐芝中領館表示，這一案件發生在該館領區一所美國高校，「我們對這一悲劇深感痛心。我館負責人已奉命多次就此案向美國政府有關部門和相關高校提出嚴正交涉。我館並第一時間同當事人家屬取得聯繫，為家屬善後提供積極協助。」

該發文還提到，一段時間以來，美方泛化「國家安全」概念，進行政治操弄，無端盤查滋擾中國學生學者，侵犯中國公民正當合法權益，破壞正常中美人文交流氛圍，製造嚴重「寒蟬效應」。中方嚴正敦促美方徹查此案，向受害者家屬和中方作出負責任交代，停止針對在美中國學生學者的歧視性執法，停止炮製各種冤假錯案。

聲明稱，中國政府高度重視維護包括海外留學人員在內的中國公民正當合法權益。該館已再次提醒領區留學人員提高安全防範意識，妥善應對美方執法行動，如遇類似情況，第一時間與中國駐美使領館取得聯繫。我館將繼續堅決踐行「外交為民」宗旨，全力保障領區中國學生學者正當合法權益。

中國外交部發言人林劍稍早也表示，中方對此悲劇深感痛心，已向美方提出嚴正交涉。中國駐美使領館已第一時間聯繫當事人家屬，並協助處理善後事宜。