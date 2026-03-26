戰爭衝擊 芝城油價升 航班減 食品價格蠢蠢欲動

芝加哥市區加油站的每加侖油價，最高已經衝破6元。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著美國與以色列上月對伊朗發動攻擊，芝加哥 民眾正感受到油價飆升的壓力，專家指出，這波因伊朗戰爭引發的消費者財務負擔，恐不僅止於加油站。

芝加哥全球事務委員會能源與地緣政治高級研究員布朗森(Rachel Bronson)形容，這場危機「就像一條吞下老鼠的蛇」，衝擊將「在全球經濟中持續蔓延一段時間」。

此次油價飆升的主因，是伊朗封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，這是波斯灣主要出口通道，全球約20%的石油 供應須經此地運輸。芝加哥大學氣候與可持續發展研究所執行長奧里(Sam Ori)表示：「石油業歷史上從未面臨如此規模的供應中斷，即使有替代管道，也可能每天仍短缺1000萬至1500萬桶石油。」

雖然美國經濟如今比1970年代能源危機時對石油依賴程度降低，每單位GDP使用的石油量僅為當時約三分之一，但奧里指出，國際油市任何波動仍將反映在國內價格上。布朗森補充，「加油站只是最直接的影響，隨著時間推移，製造業、建築及日常消費品都會漲價。」

截至24日，芝加哥平均汽油價格為每加侖4.46元，較去年同期上漲19%，也高於上月平均3.12元。全美平均汽油價為3.98元，為今年最高。GasBuddy石油分析主管哈恩指出，「柴油價格對經濟影響更大，因為運輸、物流與農業都仰賴柴油。」

芝加哥第三方物流公司Spot執行長克羅普(Andrew Krop)表示，運輸燃料成本占營運費用20%至25%，已較去年飆升40%，加上司機短缺，使運輸業壓力倍增，客戶對商品價格上漲深感憂慮。HMD Trucking 執行長馬勒(Michael Mahler)說：「即便運費略增5%，每加侖油價上漲超過30%，仍對公司營運造成顯著衝擊。」

聯合航空近日通知員工，因航空燃油價格飆升，將削減5%航班容量，取消部分紅眼航班。聯合航空執行長柯比指出，噴氣燃料三周內價格翻倍，全年燃油成本將增加約110億元，遠高於公司歷年最佳財報收益。專家分析，航空公司最終仍會將成本轉嫁給旅客。

此外，石油價格上升將間接推高化肥與食品價格。西北大學教授布勞恩(Phillip A. Braun)指出，石油為化肥原料，成本上升會影響收成，進而推高蔬果價格。布朗森補充，運輸成本增加也會提高進口食品價格，或導致商店減少供應。

藥品價格受石油衝擊影響較慢，多數處方藥為30至60天供應量，保險覆蓋也暫時緩衝成本上漲。

總體而言，伊朗戰爭引發的油價與物流成本上漲，將全方位影響芝加哥居民生活開銷，短期內民眾荷包仍將承受沉重壓力。