新型詐騙 冒充伊州法院通知騙掃碼付罰款

庫克郡巡迴法院書記官警告，近日當地流傳一種新型簡訊詐騙，內容謊稱收件人需支付未繳費用，並假冒法院通知誘導民眾付款。(庫克郡巡迴法院書記官辦公室)

伊利諾州庫克郡巡迴法院書記官警告，當地近來流傳一種新型簡訊詐騙，內容謊稱收件人需支付未繳費用，並假冒法院通知誘導民眾付款。

書記官史皮羅普洛斯(Mariyana Spyropoulos)表示，該詐騙簡訊「刻意設計成交通違規聽證通知的樣式」，並指示收件人掃描QR Code付款。

她說：「這並非來自庫克郡巡迴法院或書記官辦公室的通知。民眾不應掃描該 QR Code、不應透過連結付款，也不應提供任何個人或財務資訊。」據了解，該詐騙簡訊附帶類似官方通知的內容，試圖增加可信度，誘使民眾誤信並付款。

書記官辦公室提醒，所有官方案件資訊、法院通知及付款方式，應僅透過 庫克郡巡迴法院官方網站 或直接聯繫書記官辦公室查證。

伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)也發布警告稱，當地出現新一波簡訊詐騙，歹徒冒充州務卿辦公室或車輛監管局局(DMV)，以車輛註冊、駕照處分等為由，誘騙民眾點擊連結或繳納罰款。

州務卿辦公室指出，這些詐騙簡訊通常聲稱收件人若未立即採取行動，將面臨車輛註冊被暫停、駕照受罰或其他執法後果，並附上可疑連結要求付款。

官員表示，詐騙手法近期明顯升級，內容看似更加正式，甚至引用虛構法規、期限與處罰生效日期，並強調「即將執行」以製造緊迫感，藉此誘使民眾在未深思下提供金錢或個資。

詹雅斯表示：「這些簡訊看起來非常真實，目的就是讓民眾在來不及思考的情況下匆忙行動。我們的辦公室絕不會透過簡訊要求付款或威脅吊銷駕照。」

州務卿辦公室指出，官方僅會透過簡訊提醒民眾既定的DMV預約時間，不會發送任何與駕照狀態、車輛註冊或執法處分相關的訊息。

另一方面，庫克郡警長辦公室也警告，近期另有詐騙訊息聲稱民眾未繳停車罰單或電子過路費收費(toll)。詐騙內容宣稱車主違反停車規定或未依伊州法律繳納電子通行費，並要求當事人出庭或在指定期限前繳納罰金、通行費、民事罰款及相關費用。警方提醒民眾，切勿點擊不明連結，也不要掃描QR Code或匯款，以免落入詐騙陷阱。

當局建議民眾如收到可疑簡訊，應採取以下措施：不要點擊連結、不要回覆訊息、不要提供個人或財務資料，並將涉嫌詐騙信息轉寄至：[email protected]通報。