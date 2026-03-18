假冒ICE、IRS執法詐騙 維州、馬州居民失鉅款

目前正值報稅季節，警方提醒民眾提高警覺。(pexels)

由於不法分子冒充州與地方執法機構，藉機竊取民眾銀行資料與個人資訊的案例頻傳，加上正值報稅季節、移民執法行動持續，馬里蘭州、維吉尼亞州警方因此呼籲民眾，務必對佯稱執法人員的來電提高警覺。

根據維州勞登郡警長辦公室(Loudoun County Sheriff's Office)表示，警方16日中午12時30分左右接獲報案。受害婦人指出，有人來電告知其丈夫被ICE 拘留，必須支付一筆未說明金額的費用才能獲釋。她在付款後才驚覺受騙。警方未說明受害者損失金額。

警方指出，這類案件屬於常見的「冒充詐騙」，嫌犯假扮執法人員或政府機構，以未解決的問題為由要求匯款。近期類似手法在多地頻傳，甚至有詐騙者冒用真實警員姓名，以提高可信度。

馬里蘭州警方最近也陸續揭露兩起冒充執法機構的重大詐騙案件，凸顯全國範圍內「冒充政府或警方」詐騙的猖獗程度。這些詐騙手法通常由不法分子冒充州或地方警察，利用電話、簡訊或電子郵件聯絡受害者，聲稱受害者涉及未結案件或罰款，迫使對方立即付款以避免進一步法律行動。

其中一起案件，一名馬州居民接到冒充警方的電話，對方聲稱其家人涉及刑事案件，必須立即支付罰款才能「解決問題」。受害者在恐慌之下，依照指示透過禮品卡及加密貨幣 支付了約四萬元。事後受害者才意識到遭到詐騙，並向警方報案。

另一起案件手法類似，但規模更大。一名企業主接獲自稱為政府官員的電話，指控其公司涉及未繳稅款，要求立即支付款項以免被起訴。詐騙者提供的付款方式包括加密貨幣轉帳和國際匯款，受害者在恐懼與壓力下支付後，損失金額高達70萬元。該案件被認定為馬州近年來最大的冒充政府詐騙之一，警方目前仍在追查資金流向及涉案人員。

警方提醒民眾，這類冒充執法機構的詐騙通常伴隨「立即付款」或「威脅拘留」等高壓手法，受害者應保持警覺，切勿依指示匯款或提供個人銀行資料。遇到類似情況，應立即向地方警局或州警報案，以免落入詐騙陷阱。