芝加哥暴風雨襲擊 2機場逾千架航班取消

受到風暴影響，芝加哥歐海爾機場一天之間取消超過1000航班。(美聯社)

芝加哥 地區15日遭強烈風暴侵襲，導致航班大亂，歐海爾機場(O'Hare International Airport)過去24小時已有1005架航班取消，中途機場(Midway International Airport)也取消111架航班。氣象預報指出，這波強烈春季風暴持續影響至16日，天氣從暴雨與雷暴逐漸轉為雨夾雪與降雪，17日最高溫也將跌到20多度。

國家氣象局(National Weather Service)表示，15日下午至晚間南風強勁，陣風達每小時50至65哩，晚間陣雨與雷暴橫掃芝加哥都會區，其中部分風暴達到嚴重等級。當晚6時後，氣象局對庫克郡(Cook County)發布淹水警示，持續至晚間9時30分；伊利諾州中北部部分地區發布嚴重雷暴警報，吉布森市(Gibson City)與艾略特(Elliot)一帶也一度發布龍捲風警報。

氣象局指出，降雨在15日夜間逐漸轉為雨夾雪後轉為降雪，陣風達每小時45哩，累積降雪量約1至3英吋。州際公路I-55西北側地區出現強風吹雪情況，部分時段甚至可能形成類似暴風雪的天氣，導致局部道路行車條件危險。

惡劣天氣也造成航班延誤。歐海爾機場入境航班平均延誤超過80分鐘，出境航班延誤近40分鐘，中途機場平均延誤約20分鐘。

此外，一架由SkyWest Airlines營運、以聯合航空(United Airlines)旗下「United Express」班次飛往緬因州波特蘭的班機，在起飛後因疑似遭閃電擊中而折返歐海爾機場。航空公司表示，飛機已安全降落，並正協助旅客盡快繼續行程。

連續兩天的惡劣天氣，也影響大批趁著學校春假出遊的旅客行程，尤其芝兩大機場過去24小時已經取消超過千架航班，不少人被迫更動或取消既定旅遊，機場也擠滿因航班變動滯留的旅客。

另一方面，15日下午舉行的芝市南區愛爾蘭遊行活動也受到降雨影響。活動開始前雨勢一度不小，但仍有不少身穿綠色服飾的民眾到場參加，欣賞風笛演奏並領取遊行沿途發放的糖果。之後天空一度放晴，使遊行大部分時間得以順利進行，但稍晚降雨與強風再度出現，一些觀眾提前離開，也有人穿上雨衣繼續觀看。

氣象預報顯示，17日可能逐漸放晴，但氣溫仍將降至華氏20多度。預計到本周後段，氣溫才會逐漸回升至華氏40多度至50多度。