我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

川普喊護航荷莫茲 盟友裝聾 中：幫收爛攤子？

芝加哥暴風雨襲擊 2機場逾千架航班取消

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受到風暴影響，芝加哥歐海爾機場一天之間取消超過1000航班。(美聯社)
受到風暴影響，芝加哥歐海爾機場一天之間取消超過1000航班。(美聯社)

芝加哥地區15日遭強烈風暴侵襲，導致航班大亂，歐海爾機場(O'Hare International Airport)過去24小時已有1005架航班取消，中途機場(Midway International Airport)也取消111架航班。氣象預報指出，這波強烈春季風暴持續影響至16日，天氣從暴雨與雷暴逐漸轉為雨夾雪與降雪，17日最高溫也將跌到20多度。

國家氣象局(National Weather Service)表示，15日下午至晚間南風強勁，陣風達每小時50至65哩，晚間陣雨與雷暴橫掃芝加哥都會區，其中部分風暴達到嚴重等級。當晚6時後，氣象局對庫克郡(Cook County)發布淹水警示，持續至晚間9時30分；伊利諾州中北部部分地區發布嚴重雷暴警報，吉布森市(Gibson City)與艾略特(Elliot)一帶也一度發布龍捲風警報。

氣象局指出，降雨在15日夜間逐漸轉為雨夾雪後轉為降雪，陣風達每小時45哩，累積降雪量約1至3英吋。州際公路I-55西北側地區出現強風吹雪情況，部分時段甚至可能形成類似暴風雪的天氣，導致局部道路行車條件危險。

惡劣天氣也造成航班延誤。歐海爾機場入境航班平均延誤超過80分鐘，出境航班延誤近40分鐘，中途機場平均延誤約20分鐘。

此外，一架由SkyWest Airlines營運、以聯合航空(United Airlines)旗下「United Express」班次飛往緬因州波特蘭的班機，在起飛後因疑似遭閃電擊中而折返歐海爾機場。航空公司表示，飛機已安全降落，並正協助旅客盡快繼續行程。

連續兩天的惡劣天氣，也影響大批趁著學校春假出遊的旅客行程，尤其芝兩大機場過去24小時已經取消超過千架航班，不少人被迫更動或取消既定旅遊，機場也擠滿因航班變動滯留的旅客。

另一方面，15日下午舉行的芝市南區愛爾蘭遊行活動也受到降雨影響。活動開始前雨勢一度不小，但仍有不少身穿綠色服飾的民眾到場參加，欣賞風笛演奏並領取遊行沿途發放的糖果。之後天空一度放晴，使遊行大部分時間得以順利進行，但稍晚降雨與強風再度出現，一些觀眾提前離開，也有人穿上雨衣繼續觀看。

氣象預報顯示，17日可能逐漸放晴，但氣溫仍將降至華氏20多度。預計到本周後段，氣溫才會逐漸回升至華氏40多度至50多度。

世報陪您半世紀

芝加哥

上一則

強烈風暴今襲華府恐現龍捲風 明氣溫驟降重回寒冬

延伸閱讀

強烈風暴今襲華府恐現龍捲風 明氣溫驟降重回寒冬

強烈風暴今襲華府恐現龍捲風 明氣溫驟降重回寒冬
強烈Kona風暴侵襲夏威夷 各島備戰

強烈Kona風暴侵襲夏威夷 各島備戰
超級風暴橫掃五大湖區 60萬戶無電可用

超級風暴橫掃五大湖區 60萬戶無電可用
強風橫掃芝城 下周氣溫驟降至零下

強風橫掃芝城 下周氣溫驟降至零下

熱門新聞

圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
華裔指揮家喬萬鈞因涉及婚約詐欺(示意圖)、不當得利，日前由麻州高等法院裁定需向原告葉申菲賠償112萬多元。(pixabay)

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

2026-03-13 10:03
每位從美國機場入境的旅客，都必須通過海關邊境保護局的檢視。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

大反轉？美公民稱6同事入境遭拘捕 國安部、雇主齊否認

2026-03-11 16:35
台中市長盧秀燕拜會波士頓市長吳弭。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

🎞️「訪美最想見她」盧秀燕會吳弭 分享市政管理經驗

2026-03-13 14:38
「星辰公主號」郵輪上周的加勒比海航程爆發諾羅病毒感染，有153人出現上吐下瀉症狀。(公主郵輪公司官網)

佛州出航「公主號」郵輪海上爆疫情 百人上吐下瀉

2026-03-15 21:20
就讀賓州大學越來越貴。(美聯社)

大學越來越貴 賓大新學年要花9.4萬元 芝大或破10萬

2026-03-12 13:04

超人氣

更多 >
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」
CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一

CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一
華人團伙僅用這招 南加九旬夫婦318萬金條被騙光

華人團伙僅用這招 南加九旬夫婦318萬金條被騙光
伊朗官媒：女足隊長撤回澳洲庇護申請 改變心意第5人

伊朗官媒：女足隊長撤回澳洲庇護申請 改變心意第5人