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強烈風暴今襲華府恐現龍捲風 明氣溫驟降重回寒冬

特派員黃惠玲／即時報導
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氣象局預測16日華府將有強烈雷暴，每小時陣風風速或達75哩。(路透)
氣象局預測16日華府將有強烈雷暴，每小時陣風風速或達75哩。(路透)

國家氣象局(National Weather Service)警告，強烈至嚴重雷暴預計將於16日下午至晚間橫掃華府地區，可能伴隨破壞性強風，甚至出現零星龍捲風。受惡劣天氣威脅影響，華府都會區多所學校宣布16日停課或提前放學，以確保學生安全。

氣象單位表示，目前華府大部分地區已被列入「中度風險」(Moderate Risk)，屬於五級分級中的第四級，這種等級在華府地區相當少見。氣象預報指出，風暴移動速度將「非常迅速」，民眾一旦收到警報應立即採取行動，不要等到看到或聽到風暴跡象才避難。

氣象專家指出，此次風暴的主要威脅為破壞性強風，部分雷雨可能帶來每小時65至75哩的陣風，並存在零星龍捲風的可能。即使沒有雷雨，當天整體風勢仍相當強勁，南風平均風速約每小時15至25哩，陣風可能達到50至60哩。

氣象預報顯示，16日上午雲層逐漸散去後，氣溫將升至華氏60多度至70度出頭，為午後與晚間強對流風暴提供有利條件。不過，風暴過後一股強烈冷鋒將迅速通過，17日氣溫將明顯下降，最高溫可能僅在華氏30多度至40多度之間，加上西北風陣風可能達每小時40哩，體感溫度恐降至20多度至30多度，天氣宛如冬季再度回歸。

18日天氣將稍有改善，預計多雲到局部晴朗，風勢減弱，但氣溫仍低於平均值，大多維持在華氏30多度至40多度之間。

面對即將到來的風暴，馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)已宣布進入「預備狀態」，並指示州緊急事務管理部門協調各政府單位進行防災準備。州政府16日啟動緊急行動中心。

摩爾在聲明中呼籲民眾：「請及早做好準備、持續關注最新資訊，並隨天氣變化調整行程，包括必要時延後出行。同時了解家中或工作場所最安全的避難地點，並在風暴到來前進入室內。」

州政府並提出多項防災建議，包括：提前規畫以降低風暴對家庭的影響、若發布龍捲風警報，立即尋找安全避難處、持續透過官方管道關注天氣資訊與警報、準備緊急應變包並制定家庭避難計畫、惡劣天氣期間待在室內(包括寵物)、保持電子設備充電以防停電、了解停電時聯絡電力公司的方式、發電機僅能在戶外使用且須距離住宅至少20呎。

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