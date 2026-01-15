欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭信用卡公司提告

芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

法院紀錄顯示，前芝加哥 市長萊特福特(Lori Lightfoot)於去年底因未償還信用卡債務而遭提起訴訟。

根據庫克郡巡迴法院的起訴書顯示，摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)於去年10月在萊特福特位於芝加哥的住家向她送達訴狀，指控她未支付約1萬1078元的信用卡帳款。

訴狀指出，銀行在今年3月將萊特福特的信用卡欠款認列為「呆帳沖銷」(charge-off)之前，曾寄發最後一期帳單，但她並未對該帳單內容提出異議。文件並顯示，萊特福特最後一次償還信用卡款項是在2025年8月，金額為5000元；此案預計將於12月再次開庭審理。

透過發言人，萊特福特日前拒絕對此事發表評論。

萊特富於2023年5月卸任市長職務，當時她在競選連任時未能進入第二輪決選。卸任後，她以私人身分從事多項工作，包括擔任密西根大學福特公共政策學院的訪問教授，以及在哈佛大學與芝加哥大學政治研究所授課。

此外，她也被任命為調查多爾頓市(Dolton前市長亨亞德(Tiffany Henyard)貪腐案的特別調查員，並成立名為「芝加哥活力社區聯盟」(Chicago Vibrant Neighborhoods Collective)的非營利組織。

萊特福特上周公布「ICE 問責計畫」(ICE Accountability Project)，該計畫被形容為一項工具，用於蒐集並記錄聯邦移民執法人員在「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)期間，涉嫌犯罪或濫權的行為。

萊特福特成長於俄亥俄州 工人階級城鎮馬西隆(Massillon)。根據芝加哥論壇報取得的最新報稅資料，她在2021年的調整後總收入為40萬2414元。該年度，她另自退休帳戶提前提領21萬元，以補貼市長薪資。

在出任市長前，萊特福特曾於梅耶布朗(Mayer Brown)律師事務所擔任合夥人，2014年至2017年間的平均調整後總收入達97萬1626元。