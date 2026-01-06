宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

我的頻道

特派員黃惠玲／即時報導
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(吳弭市長辦公室)
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(吳弭市長辦公室)

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)5日在波士頓交響音樂廳宣誓就任第二任期，由於今年適逢美國將迎來建國250周年，她在就職演說中，將當前波士頓的城市治理，定位為延續當年爭取自由與民主的精神，尤其在社會日益孤立、分裂的時代，波士頓將成為凝聚社會連結、捍衛民主價值的燈塔。

吳弭也回顧了過去四年的施政成果，同時勾勒未來四年的市政藍圖。

吳弭指出，當前所面臨的挑戰雖不再是英軍駐紮於公園或戰艦停泊港口，但同樣考驗城市的智慧與韌性。她表示，孤立、極化與錯誤資訊正侵蝕社會對信任、真理與彼此的連結，而在此背景下，聯邦政府的作為反而削弱了人們彼此照顧的能力。

為鞏固民主基礎，吳弭表示市府將投入更多資源把「基本功」做好，包括提升市政服務效率與回應速度，並透過在全市舉辦「市長辦公時間」等活動，強化市民對市政府的信任。她說，將全面簡化各項市府審批流程，並為公共服務品質樹立更高標準。

在教育方面，吳弭重申打造全美最佳公立學區的目標。她表示，儘管「調整規模」計畫涉及關校，引發部分家長與教職員反彈，市府仍將持續推動，並承諾重新檢討學校分配制度，使其更簡化且可預期，同時改善校車運輸，減少學生通勤時間。她並指出，麻州學校建築管理局已初步核准重建麥迪遜公園技職高中，工程經費可能高達7億元。

吳弭也為懷特體育場(White Stadium)重建計畫辯護，稱其將成為全美公立學區最佳學生體育設施。該計畫因成本上升及環保與居民反對聲浪備受爭議，目前仍面臨司法挑戰。

在住房政策上，吳弭表示，首任期間已興建約4200戶可負擔住宅，另有2000戶正在施工中，未來將持續將閒置土地與辦公空間轉為住宅，並探索運用公共規劃、公共財政與公共土地增加住房供給，以留住市民。

談及聯邦政府，吳弭再度展現強硬立場，批評其軍事行動、貿易政策及在多座城市部署國民兵，並指控聯邦執法人員「帶走」居民。她說，波士頓將挺身對抗削減高等教育經費的政策。

吳弭以革命英雄亨利．諾克斯(Henry Knox)為例貫穿全場，指出進步需要勇氣。她並改寫「獨立宣言」名句作結，表示當歷史需要一座城市成為自由的燈塔時，波士頓將義不容辭。

吳弭就職典禮觀禮者。(吳弭市長辦公室)
吳弭宣誓就職波士頓市長。(吳弭市長辦公室)
