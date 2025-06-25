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川普政府雙標遭批 取締蒙面示威 ICE幹員卻戴罩

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
移民執法探員在芝城執法時，全都戴上面罩。(25區區長提供)
移民執法探員在芝城執法時，全都戴上面罩。(25區區長提供)

美國前總統川普及其盟友近期頻繁呼籲「禁止示威者蒙面」，更要求逮捕在洛杉磯反移民掃蕩抗議中遮臉的群眾，此舉引發法律界與人權團體強烈反彈。與此同時，移民及海關執法局(ICE)幹員在掃蕩行動中配戴面罩的畫面曝光，更激化「執法雙標」爭議。

美聯社訪查法律專家指出，示威者遮臉原因多元，包括健康防護(如防疫)、宗教信仰、避免政府秋後算帳、防範監控與人肉搜索(doxing)，以及抵禦催淚瓦斯。國際非營利法律中心資深顧問佩吉(Elly Page)透露，全美至少18州與華府現行法律對蒙面設限，其中多數可追溯至1940至50年代為打擊三K黨而訂定的「反蒙面法」。

值得注意的是，自2023年10月以來，已有八州與國會提出至少16項法案，試圖擴大限制示威蒙面行為。佩吉分析，隨著以巴衝突與移民政策抗爭升溫，這些塵封多年的法律正被重新啟用，但執法標準卻不一致。

川普要求取締蒙面示威者之際，ICE幹員在洛杉磯、芝加哥掃蕩無證移民時，卻被拍到配戴面罩隱藏身分。對此，加州民主黨議員已提案禁止聯邦幹員與地方警察執勤時蒙面，明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)更在日前的國會聽證會上公開批評：「摘下面罩，亮出你的身分。」

然而共和黨官員辯稱，蒙面是為保護幹員免受網絡人肉搜索。國土安全部助理部長麥克勞林(Tricia McLaughlin)更斥加州提案「可恥」，強調執勤安全考量。

芝加哥大學法學教授史東(Geoffrey Stone)指出，最高法院雖確認「匿名言論」受憲法保障，但蒙面抗爭是否適用仍是灰色地帶。他質疑關鍵矛盾：「若政府主張ICE幹員蒙面是為安全執行公務，為何不認同示威者蒙面是為安全行使言論自由？兩者邏輯本質相同。」

法律界預測，隨著各州立法動作頻頻，這場涉及公共安全、言論自由與執法公正的爭議，終將再度進入司法戰場。

許多抗議活動中，時常可見蒙面示威者。(特派員黃惠玲／攝影)
許多抗議活動中，時常可見蒙面示威者。(特派員黃惠玲／攝影)

移民 ICE 加州

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