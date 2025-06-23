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每年失竊200萬個購物推車 各州開罰最高2500元

編譯盧炯燊／即時報導
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全美每年約有200萬輛購物車從商店消失，商家每年估計要花1.75億元來補換。(歐新社)
全美每年約有200萬輛購物車從商店消失，商家每年估計要花1.75億元來補換。(歐新社)

全國零售商除了面對嚴重的店內行竊外，就連購物手推車的消失也愈來愈離譜，有些是顧客購物後把手推車亂放，而不知所終，但更多的是蓄意盜走購物車。現在多個州和市祭出各種措施，包括最高2500元的罰款。

數據顯示每年約有200萬輛購物車從商店消失，商家每年估計要花1.75億元來補換，當中包括添置新購物車，也包括請專人收回散落各地的購物車。為了防範，有些超市在購物車加裝防盜裝置，若離開店鋪超過一定距離就會自動上鎖。

除了給零售業帶來災難性難題之外，連地方政府也身受其害，被隨意丟棄的購物車占據十字路口、人行道和公車站，有些被棄置在溪流、溝渠。

由於情況愈趨嚴重，除想辦法防止購物車離開店面之外，多個州提出及通過法案，希望透過法律層面解決這個問題。

各州當中，伊利諾州對購物車盜竊的罰款最高，為2500元，當中具體取決於購物車的價格以及盜竊者的犯罪記錄而定。若然因為盜竊而被指控犯有輕罪的話，甚至有可能被判監禁一年。話雖如此，伊州大城市芝加哥針對購物車失竊，一般只罰款200元。

加州作出的應對措施是，如果購物者「意圖暫時或永久剝奪車主或零售商的擁有權」，罰款最高可達1000元，甚至會判監 6 個月。州內的聖荷西市(San Jose)上個月更實施新規定，擁有超過76輛購物車的零售商要做好預防計畫。

在佛羅里達州，從零售商停車場偷竊購物車，可能會被指控輕罪，罰款金額會根據盜竊者持有購物車的時間長短而增加，最高可達1000元或以上及監禁一年。

德州對任何購物車竊盜都被視為C級輕罪，這意味著罰款不會太高，通常會判罰款500元。然而若竊賊本身已有其他違法記錄，可能會上升到B級，罰款最高為2000元或判監180天，或是兩者並罰。

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