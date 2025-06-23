我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後出線

聯邦參議員蘇利文：台灣有事 美國全力保護

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿州聯邦參議員蘇利文(前左五)到芝城參加台美商會活動。(芝台美商會提供)
阿州聯邦參議員蘇利文(前左五)到芝城參加台美商會活動。(芝台美商會提供)

美國共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)日前出席芝加哥台美商會於芝城舉辦的活動時表示，主導台美關係的法律就是「台灣關係法」，蘇利文說，依照該法，台灣如果有事，美國一定會全力保護。他還說，以色列這次打贏的話對台灣也是好的，可因此讓中國有所戒心。

蘇利文受邀到芝城出席台美商會活動時，說明了可以保護台灣的三層措施，包括首先要讓台灣變成「刺蝟島」，讓任何勢力都很難攻下；其次是「台灣如果有事，美國一定會全力保護」；第三點則是要聯合其他國家，從經濟上制裁中國。

蘇利文說，第2758號決議完全沒有提到完全沒提台灣主權或地位，也沒排除台灣參與聯合國體系或其他國際組織的可能性。因此美國在台灣方面的的政策，主要是基於「台灣關係法」，並非2758號決議文。

他也對以色列等中東戰爭表示，美國絕對支持以色列，蘇利文說，以色列打贏的話對台灣也是好的，可以因此讓中國有所戒心。

芝台美商會前會長盧建昌、現任會長蘇琪雯表示，2021年6月，蘇利文跟民主黨聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)運送新冠疫苗到台灣，讓台灣人心存感激，兩人也對蘇利文長期支持台灣表達誠摯感謝。

北美台商會總會長白越珠也透過視訊表達對蘇利文力挺台灣的感謝。在活動最後，芝台美商會榮譽會長李嘉展，也帶領大家一起為明年將參選連任的蘇利文高喊「凍蒜」(當選)。

蘇利文從政後一直心繫台灣，是因為20幾年前，台灣首屆總統大選前夕，身為美國陸戰隊兩棲特遣部隊一員的他，當時被派到印太區域，特別是台灣海峽，而深切感受到台灣的重要。

他與譚美並曾攜手在2024年7月提出「2024年與台灣站在一起法」(STAND with Taiwan Act of 2024)，儘管該法最終未完成立法，但法案表明一旦中國武力入侵台灣，將遭到全面和嚴厲的經濟、能源、金融及其他制裁。

芝台美商會上屆會長盧建昌(左一)、蘇琪雯(左二)及多位前會長，感謝阿州聯邦參議員...
芝台美商會上屆會長盧建昌(左一)、蘇琪雯(左二)及多位前會長，感謝阿州聯邦參議員蘇利文力挺台灣。(芝台美商會提供)

蘇利文 以色列 芝城

上一則

百萬富翁租屋增加 亞城、波城列10大熱門城市

延伸閱讀

以色列見好就收？擬盡快結束與伊朗戰爭

以色列見好就收？擬盡快結束與伊朗戰爭
瑞幸咖啡進軍美國 首店6/30紐約開業 傳1杯不到3美元

瑞幸咖啡進軍美國 首店6/30紐約開業 傳1杯不到3美元
以媒：川普原只想炸福爾多 2原因加碼3連擊 以軍有新目標

以媒：川普原只想炸福爾多 2原因加碼3連擊 以軍有新目標
葉門叛軍嗆川普 放話：將襲擊美國在紅海艦船

葉門叛軍嗆川普 放話：將襲擊美國在紅海艦船

熱門新聞

芝城16日高溫接近華氏90度，許多民眾迫不及待在千禧公園戲水。(特派員黃惠玲／攝影)

熱浪周末來襲 高溫籠罩半個美國

2025-06-18 08:59
金凱德14日參加芝市「不要國王」示威時，手持「ICE綁架我室友」的標語，聲援室友周超。(金凱德Instagram)

芝華男庇護聽證後被捕 好友憂遣返威脅安全

2025-06-20 09:35
馬路如虎口，把孩子加入車險是負責任、保護全家的明智做法。

為什麼一定要把拿到駕照的孩子加到車保險中

2025-06-21 01:59
32歲明尼蘇達州男子伊恩·安德森正進行騎單車橫跨七大洲的壯舉，以軍突襲伊朗當天，他正好在前往德黑蘭的路上，騎行夢想備戰事打斷。(美聯社)

騎單車跨七大洲到伊朗「炸彈開始落下」 明州男急逃難

2025-06-18 19:59
移民執法人員上周在芝城南環區逮捕10多位移民。(芝加哥快速反應網絡提供)

芝ICE官員解析執法標準 證實擴大執法 每周7天街頭巡邏

2025-06-17 13:12
一份報告指出，到2025年底，伊州花在照顧無證客的經費將達到25億元，圖為2023年跨境移民暫居在芝警局前。(本報檔案照片)

至今年底 伊州照顧無證移民花費將達25億

2025-06-16 13:43

超人氣

更多 >
減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準

3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準
封面故事／出門旅行心不慌 5招照顧家中盆栽

封面故事／出門旅行心不慌 5招照顧家中盆栽