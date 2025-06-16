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至今年底 伊州照顧無證移民花費將達25億

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
一份報告指出，到2025年底，伊州花在照顧無證客的經費將達到25億元，圖為2023年跨境移民暫居在芝警局前。(本報檔案照片)
一份報告指出，到2025年底，伊州花在照顧無證客的經費將達到25億元，圖為2023年跨境移民暫居在芝警局前。(本報檔案照片)

根據一份最新的審計報告指出，到2025年年底，伊利諾州花在無證移民相關經費高達25億元，其中大部分資金流向提供移民醫療保健費用。

監管公共政策的智庫「伊利諾公共政策學會」(Illinois Public Policy Institute)16日發布報告，彙整該州為湧入移民提供的各項支援成本。

在這25億元中，納稅人資金被分配用於醫療保健、移民接待中心、住房、緊急食品、安置服務和租金援助等方面。報告補充，自2023年以來，伊利諾州已透過「尊嚴歡迎計畫」(Welcoming with Dignity)撥款4.78億元用於「移民福利」。

報告進一步解釋，根據審計長辦公室的數據，州政府花費超過16億元在兩項涵蓋移民醫療費用的計畫上。

伊州醫療保健與家庭服務廳表示，其中一項服務42至64歲成人的「移民成人健康福利計畫」（Health Benefits for Immigrant Adults）因「預算限制」於7月1日終止，而另一項針對65遂及以上長者的計畫將繼續運行。

審計報告指出，，這些醫療計畫的最終成本遠超預期，「原先估計長者計畫成本為2.24億元，但實際支出達4.123億元，比預期高出84%。」報告還提到，「僅2023年，總支出就比預期多出4億元，這筆資金足以為伊利諾州所有無家者提供一年的住所。」

這份報告發布之際，州長普立茲克剛於上周才赴國會作證，為該州的庇護政策辯護。他在開場詞中表示，「我親眼目睹各州如何承受移民系統失靈的後果。我為我們的應對方式感到自豪，我相信安全且人道的移民政策至關重要。」

他針對德州州長艾伯特(Greg Abbott)派遣大量巴士將移民送至該州的行動回應稱，「伊利諾選擇了不同的道路。面對人道危機，我們確保兒童和家庭免於飢餓或凍死，」。

估計過去幾年有5萬1000名無證移民從南部邊境進入芝加哥，其中多數由德州轉送。

移民 伊利諾州 德州

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