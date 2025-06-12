3民主黨州長眾院聽證 批川普政府濫權加劇緊張

明州州長華茲(左至右)、伊州州長普立茲克、紐約州州長霍楚12日出席眾議院監督問責委員會的「庇護城」政策聽證會。(美聯社)

伊利諾州、明尼蘇達州和紐約州三位民主黨 籍州長12日出席共和黨 主導的眾議院監督問責委員會聽證會，為其「庇護州」政策辯護，三人並嚴詞批評川普政府動用軍隊應對洛杉磯移民 抗議的舉措，稱此舉「破壞地方主權」、「加劇緊張局勢」。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)直指川普派遣海軍陸戰隊和國民兵進駐洛杉磯是「史無前例的權力濫用」，質疑此舉等同否定地方執法能力：「這等於告訴訓練有素的警察，你們無法勝任工作。」

伊利諾州長普立茲克(JB Pritzker)說，聯邦此舉違反常規程序，且「只會火上澆油」。明尼蘇達州長華茲(Tim Walz)則未直接評論軍事部署，但重申庇護政策「不保護暴力罪犯，而是維護社區信任」。

聽證會上，共和黨議員列舉多起無證移民犯罪案例，指責三州政策阻礙聯邦執法。眾議院監督委員會主席柯默(James Comer)早在4月即要求三州長出席，聲稱「川普政府正強力驅逐犯罪移民，但這些州卻蓄意阻撓」。

民主黨方面反擊表示，移民事務本屬聯邦權責。麻州民主黨眾議員林奇(Stephen Lynch)在開場發言中痛批川普政策：「動用軍隊對付平民是錯誤的，若我們不阻止，更多民眾將受害。」

民主黨州長協會(DGA)發言人瓦肖(Johanna Warshaw)批評共和黨「只會搞政治表演」，稱民主黨州長「正專注於降低生活成本、保障社區安全」。

此次聽證會是共和黨針對「庇護城市」系列攻勢的一環。今年3月，該委員會已傳喚波士頓、芝加哥、丹佛和紐約市長出席，當時共和黨同樣指責其政策「助長犯罪」。

隨著2025年大選升溫，移民議題持續成為兩黨角力焦點。川普近期簽署行政令限制無證移民福利，並推動國會削減庇護州的聯邦撥款，民主黨州長此次聯合抗辯，被視為2028年總統選戰前的重要政治表態。