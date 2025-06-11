明州亞裔議員 自曝兒時非法抵美引風暴

賀王高麗為明州州眾議員。(herforhouse臉書截圖)

明尼蘇達州民主黨籍的亞裔州眾議員賀王高麗(Kaohly Vang Her，音譯)9日在州議會表決是否取消無證成人醫療補助(MinnesotaCare)時，自曝幼年「非法入境 」美國的家族往事，引發政治風暴。這名苗族裔的議員在議事廳陳述其父母當年修改文件縮短難民申請流程。其發言迅速遭部分社群媒體斷章取義，迫使她事後澄清全家現均為歸化公民。

賀王高麗在辯論「眾議會1號法案」時坦言：「我的家庭曾非法入境。因父親在1976年越戰難民申請中，將任職美國國際開發署(USAID)的家族友人填報為血親以加速審批。」她試圖喚起共和黨 同僚的同理心，不要取消無證成人的醫療補助。

「我過去對此一無所知，」她談及家族從寮國赴美經歷時說，「直到此刻才知曉真相。因此當諸位決意對這項法案投下反對票時，你們否定的正是像我這樣的人，我們為這個國家付出的遠超其所予。」賀王主張，所有難民與移民 ，無論有無證件，都有權追求更好生活、保障家庭安全、發揮潛能，正如歷代移民所做的那樣。這項旨在取消無證成人醫療補助的法案，最終在共和黨與部分民主黨議員支持下通過。

賀王此番發言之際，正值全美因聯邦政府鎮壓洛杉磯移民抗議活動而震盪。

保守派媒體「城鎮大廳」(Townhall)專欄作家格拉吉(Dustin Grage)在賀王發言後，隨即在X平台標註移民及海關執法局(ICE)，質疑「現任議員自承非法居留」；共和黨同僚哈德森(Walter Hudson)更要求啟動調查。賀王的社群帳號也湧入「撤銷公民權」「滾回寮國」等仇恨言論。

在議會發言引發社群媒體爭議後，賀王議員發布聲明指，「我分享家庭移民經歷的議會發言，竟被扭曲成反移民的釣魚標題，令人深感沮喪。必須明確的是：我父母為公民，我也是。這些標題不僅違背我提倡的同理心，更用謊言助長反移民論述。我的家庭故事不該被武器化來散播錯誤資訊。」

她也提到，「我的家庭於1976年以越南戰爭難民身份合法來美。我的祖父曾擔任上校，與中情局合作參與秘密戰爭。我成為公民已近40年。無論MAGA極端分子如何看我，我的身份合法無疑。我們實現了美國夢，我父母從事光榮藍領工作養家，我們完成學業、貢獻稅收、回饋社區、從軍參政，報效這個給予我們新生的國家。」