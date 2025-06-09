ICE發傳票 要求芝市府交出無證客市民卡申請紀錄

芝加哥市民卡。(芝市府官網截圖)

川普總統首次任期間，芝加哥市府所推出針對無證客的身分證「市鑰卡」(CityKey)，成為近期美國移民 與海關執法局(ICE )收集無合法居留身分者新目標。ICE已向芝加哥市書記官辦公室發出傳票 ，要求獲取「市鑰卡」申請者的個人信息。儘管市府澄清未提供任何文件，但川普政府此舉再度加深移民社區的恐慌。

根據「芝加哥論壇報」通過「信息自由法」請求獲得的文件副本指出，芝市書記官辦公室於4月17日收到傳票，要求市政府移交過去三年的CityKey項目記錄。該項目在2017年由前市長伊曼紐爾和市書記官瓦倫西亞(Anna Valencia)為對抗川普政策發起，當時旨在促使無論移民身份、性別或是住房狀況，都能享受平等的公共服務。。

被問及市政府是否遵守了傳票要求時，市長強森的法律部門最初於上周五表示「已作出回應」，隨後市長辦公室在當天下午澄清，市府並未向ICE提供任何CityKey文件。

儘管伊曼紐爾和瓦倫西亞在CityKey推出時不斷提到該卡的安全性，且承諾市政府不會保留身份文件以防聯邦官員追蹤申請人，但情況近期發生了變化。

2023年秋季由於委內瑞拉移民對身份證的需求激增，瓦倫西亞於2024年12月開始提供在線申請。瓦倫西亞的發言人馬丁內茲(Diana Martinez)表示，根據數據，自2017年推出以來，共發放了14萬5825張CityKey。在ICE傳票涵蓋的時間段(2022年4月17日至2025年4月17日)，有8萬7163人申請了CityKey，其中2717人通過12月啟動的在線門戶申請。為符合州府的規定，書記官辦公室保留了通過在線系統申請者的材料。

ICE的傳票要求市府「提供2022年4月17日至2025年4月17日期間，所有申請CityKey身份證並使用任何外國文件作為身份證明的個人的申請表及所有支持文件，包括但不限於領事身份證、外國駕照或外國護照。」

根據指出，ICE於3月21日也發送了傳票給芝加哥街道和衛生局，要求提供當前和近期員工的工資記錄。

ICE發言人布爾傑(Erin Bultje)以「調查正在進行」為由拒絕對兩起傳票置評。但書記官和街道衛生局均收到警告：「未能遵守此傳票可能導致聯邦地區法院的藐視法庭令。」

CityKey吸引移民的原因在於其允許非公民獲得市政府核發的身份證。該市政身份證還可作為芝加哥公共圖書館卡、Ventra交通卡和處方藥福利卡使用。

自2017年CityKey推出以來，移民和移民倡導者一直對聯邦調查人員獲取身份證明文件表示擔憂。紐約市的類似計畫曾引發警示，當時共和黨議員起訴阻止時任市長白思豪刪除申請者個人信息，但該法律挑戰未果。