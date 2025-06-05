依通知例行報到 芝10多位移民疑遭聯邦設局全被逮捕

部分執法人員手持長槍。(25區區長盧漢士提供)

根據民選官員與社區組織者通報，聯邦探員4日在芝加哥 南環區(South Loop)，拘留了至少10名被要求前往「美國移民 及海關執法局」(ICE )監管計畫報到的移民，其中疑包括亞裔。由於遭捕移民都在聯邦「強化監督出庭計畫」(ISAP)名單，引發許多華人走線客的新一波恐懼，此舉也顯示川普政府的大規模驅逐行動再次升級。

逮捕消息迅速在社交媒體發酵後，活動人士與多位區長趕到位於南密西根大道2245號的辦公市前現場抗議並記錄逮捕過程。在聯邦探員將被拘留者押送至白色箱型車時，辦公大樓外執法人員與抗議民眾出現嚴重推擠，35區區長克薩達(Anthony Quezada)稱自己遭ICE探員推倒在地。

25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)痛批，執法者在沒有拘捕令的情況下，將依通知報到的民眾幾乎全數逮捕的做法與「綁架」無異。盧漢士向本報記者表示，據社區組織者統計，4日約有12人到20人遭移民執法部門拘留，且據目擊者告知，4日被捕的移民以西語裔為主，但也有幾個「亞裔臉孔」。他指責，到場的2、30名聯邦探員每個戴上面罩，且部分攜帶著長槍等重裝備，宛如納粹德國時期的秘密警察「蓋世太保」再現。

影片來源：芝加哥快速反應網絡提供

他說，根據了解，這些報到者都是收到簡訊通知，被要求到該指定辦公室「突襲報到」(surprise check-ins)，該辦公室隸屬於ICE，主要執行聯邦「強化監督出庭計畫」(ISAP)。該計畫用於監控曾被拘留，但正等待遣返或移民程序的非公民。

當天報到者有的由律師陪同，有的由家人陪同，但抵達辦公室後，所有律師、家人朋友都被禁止進入辦公室。根據友人被捕的皮內達(Carlos Pineda)向本報記者描述，4日上午8時15分他把朋友載到報到地點後，就到附近等待，「六個月前他才去例行報到，很快就完成了，」但當天一直到中午都無法跟朋友聯繫上，等他趕到ISAP辦公室時，才發現4日前往該辦公室報到的移民全數遭到抓捕。

皮內達說，他的朋友六年前從哥倫比亞到美國，之後提出了庇護申請，他朋友是在3日收到簡訊通知，要求他必須於4日到南環區的地點報到，沒想到依規定抵達後就被捕，「令人意外又憤怒。」

居民埃斯基維爾(Fadia Esquivel)表示，她的母親原定7月14日依照該計畫通知到ISAP報到，但卻突然收到4日必須報到的簡訊通知，沒想到赴約後即遭拘留。倡導組織「反驅逐社區組織」(OCAD)說，該組織一名成員也在4日遭到拘留，該名成員佩戴著移民局的腳踝監測器，該成員4日報到時雖由律師陪同出席但律師被拒入內。

盧漢士表示，有關當局這種做法正在把移民逼入絕境，「如果你按法律要求出庭，你將被驅逐；但如果你不出庭，你也會被驅逐」。

伊州聯邦眾議員拉米雷斯(Delia Ramirez)4日致函國土安全部長諾姆(Kristi Noem)與ICE代理局長李昂斯(Todd Lyons)，她要求諾姆辭職，並引述報導指出，4日的逮捕是為實現白宮高級顧問米勒(Stephen Miller)近期會議提出的「每日3000人逮捕目標」，直批此舉「暴露川普政府無視法治與憲法權利」。