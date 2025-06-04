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聯邦突襲芝知名餐廳 無逮捕令抓捕移民

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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聯邦探員2日早上在皮爾森區抓捕移民。(皮爾森快速應變網絡ig)
聯邦探員2日早上在皮爾森區抓捕移民。(皮爾森快速應變網絡ig)

位於芝加哥華埠旁的皮爾森區(Pilsen)知名墨西哥餐廳「Carnitas Don Pedro」，2日早上發生聯邦突襲事件，兩名員工在餐廳及附近住家遭逮捕，引發社區強烈反彈。

抓捕全程影片更在社群媒體瘋傳，25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)對此痛批：「沒有逮捕令進入商家與民宅是濫權行為，將要求聯邦介入調查。」

這起事件發生在6月2日上午8時30分許，據目擊者描述，當時數名身穿「警察」、「FBI」和「國土安全部」背心的聯邦探員，突然進入位於西18街1113號的「Carnitas Don Pedro」餐廳。

從社群媒體上流傳的現場影片顯示，在南卡本特街1800號街區出現五名探員、五輛黑色車輛，以及一輛停放在旁的芝加哥警局巡邏車。畫面中可見探員正與社區組織者及一名芝加哥警官交談，隨後該名警官即離開現場。

「他們持槍衝進來，什麼文件都沒出示，」餐廳一名不願具名的員工表示，當時剛下夜班的同事試圖從後門樓梯逃往二樓住宅區，但仍被探員追捕。

約同一時間，另一組探員在南卡本特街1800號的一處民宅，逮捕第二名男子。社群媒體流傳的影片顯示，該男子聲稱探員「持槍強行進入，完全沒出示任何拘捕令」。

盧漢士表示：「根據我們取得的監視畫面，可以確定探員在兩處地點都未出示合法拘捕令。」

由於現場曾一度出現芝加哥警局的警車，引發芝警是否與移民局合作逮捕的疑慮，芝加哥警方發言人對此說明，影片中出現的警員只是「恰巧路過」，發現是移民執法行動後立即離開。

FBI則證實的確有協助國土安全部執法，但拒絕說明行動細節。

移民及海關執法局(ICE)則未確認行動細節，僅表示需提供被拘留者具體資料才能回應。

這起事件引發當地居民憤怒。數十人2日晚間在餐廳前舉行燭光晚會，高呼「停止突襲」、「還我鄰居」等口號。

社區組織「皮爾森快速應變網絡」(Pilsen Rapid Response Network)表示，「這不只是移民問題，這是基本人權問題。」該組織稱將加強分發「認識你的權利」手冊。

目前兩名被捕者關押在ICE拘留中心。25區區長辦公室已聯合多個法律援助組織，準備提出訴訟。盧漢士說，「我們會用盡一切法律途徑，」他也提到已經要求聯邦議員介入調查。

聯邦探員2日早上在皮爾森區抓捕移民。(皮爾森快速應變網絡ig)
聯邦探員2日早上在皮爾森區抓捕移民。(皮爾森快速應變網絡ig)

芝加哥 移民 社群媒體

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