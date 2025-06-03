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保守派激烈反對 前密大日裔校長接掌佛大遭意外否決

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保守派激烈反對 前密大日裔校長接掌佛大遭意外否決

特派員黃惠玲／即時報導
小野三太3日出席佛州高等教育委員會的會議，右一為積極支持他的億萬富翁霍西尼。(美聯社)
小野三太3日出席佛州高等教育委員會的會議，右一為積極支持他的億萬富翁霍西尼。(美聯社)

佛州州立大學系統理事會(Board of Governors)3日以10：6的票數，意外否決了小野三太(Santa Ono)接任佛羅里達大學校長的合約。這項決定源於保守派對小野過去支持多元化、公平與包容(DEI)政策的強烈反對。小野曾任密西根大學校長，此次提名遭拒也讓佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)陷入尷尬的政治處境。

小野三太上月被列為佛羅里達大學校長職位的唯一最終候選人後，辭去了密西根大學的職務。一周前，他才獲得位於蓋恩斯維爾(Gainsville)佛羅里達大學旗艦校區董事會的全票支持，包括向其提供一份五年內可能支付高達1500萬元的合約。

德桑蒂斯的長期金主兼政治盟友，佛羅里達大學董事會主席、億萬富翁霍西尼(Mori Hosseini)一直極力支持小野出任這所佛州旗艦大學的校長。據知情人士透露，德桑提斯本人雖未公開大力支持Ono，但其團隊私下曾討論如何推動任命

然而，全國保守派勢力，包括以反對「種族敏感培訓」和「批判性種族理論（CRT）」課程聞名的活動家魯福(Christopher Rufo)、佛州共和黨眾議員唐納德斯(Byron Donalds，川普盟友，正競選佛州州長)，以及川普長子小川普(Donald Trump Jr.)，均批評小野三太過往支持DEI政策，指他不適任該職。

小川普上個月在X平台發文怒斥：「佛羅里達大學的決策者瘋了嗎？？？這個覺醒(woke)的神經病或許適合加州的共產主義學校，但他怎麼能出現在佛州的候選名單上？佛州理事會的每一個成員都該投票反對他才對！！！」兩位熟悉內情的川普顧問表示，小川普的言論不代表白宮立場，官方並未介入此事。

在佛州州立大學系統理事會投票前一天，佛州共和黨聯邦參議員史考特(Rick Scott)，在X平台上猛烈抨擊小野三太的提名。他寫道：「很明顯，小野三太在密西根大學任職期間的紀錄令人擔憂，他允許一個非法、支持恐怖分子的營地占領校園近一個月，讓猶太學生陷入危險，甚至未能履行最基本的領導職責。他還曾支持分裂且激進的DEI政策，表明他更願迎合極左激進分子，而非保障學生安全與教育質量。」

3日的會議上，小野過往對DEI政策和環境正義等議題的立場成為審查焦點。小野試圖解釋自己對DEI等議題的立場已改變，並稱自己認同佛州打擊這類政策的治理方向。他向理事會保證：「這類計畫不會在佛羅里達大學存在。」

不過，由德桑提斯任命的多數成員組成的州立大學系統理事會，最終以10比6的投票結果否決了小野的合約。

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