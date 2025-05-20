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芝市長自豪聘大量非裔任高層 司法部隨即展開調查

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
司法部指控芝市長強森(前左一)招聘純粹基於種族因素。(芝市長辦公室 )
司法部指控芝市長強森(前左一)招聘純粹基於種族因素。(芝市長辦公室 )

聯邦司法部19日宣布對芝加哥市政府招聘展開民權調查，此前一天芝市長強森在南區教會演講時，才自豪宣稱其任內創紀錄任命了大量非裔擔任市政府高級職務。助理司法部長迪隆(Harmeet K. Dhillon)在致強森的調查通知函中，特別援引芝市長的上述言論。

迪隆在信函中寫道，「本次調查基於相關信息顯示，閣下可能完全以種族因素作為人事任命的決策依據。」約翰遜在教會演講提到，市府預算主管、規畫發展專員、基礎設施副市長均為非裔女性，同時還任命非裔男性擔任運營總監和高級市長顧問。

迪隆在信函中表示，「若高層職位存在此類任命標準，我們有理由質疑中低層職位是否同樣存在類似情況。」迪隆稱，「鑒於這些言論，我已授權展開調查以確認芝加哥市政府是否存在系統性歧視模式。」

川普政府始終將批判「覺醒主義」(wokeness)作為政治綱領，誓言消除公立學校、大學招生、企業及政府招聘中的多元化平等政策。迪隆在信中指出，1964年「民權法案」第七章明確禁止基於種族的就業歧視。

市長辦公室回應稱已獲悉相關信函，但仍在「等待正式接收文件」。在一份簡短聲明中，市長辦公室表示，市長強森為組建該市史上最具多元化的行政團隊感到自豪，「我們的團隊體現了芝加哥的多元價值觀。遺憾的是，現任聯邦政府並未體現這些特質。」

強森日前在南區一家教會的演講中的表述更為詳盡。他特別指出，兩屆政府之前，市政高層70%至75%由白人男性主導。現任政府高層職位中非裔佔45%，拉丁裔佔25%，創下芝加哥歷史多元之最。」

市議會資深區長、現任強森指派的規畫委員會主席伯內特(Walter Burnett)對司法部大規模調查的決定表示詫異。伯內特笑稱，「在全球危機頻發的當下，為何專注芝加哥的人事政策？」他說，強森任命者多為經驗豐富的合格人選，增加非裔比率並非弊政。

非裔 芝加哥 司法部

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