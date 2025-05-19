ICE芝城華埠執法 3華人當街遭攔停逮補

移民執法人員在芝城華埠逮捕三名華人。(華埠更好團結聯盟提供)

華埠 更好團結聯盟19日表示，5月12日清晨在芝加哥 華埠發生的聯邦機構執法行動，已經證實與海關和移民 執法局(ICE)有關。被逮捕的三人(兩男代號X、Y，一女代稱Z)為中國南方省分的同鄉，均無犯罪紀錄，但其中X男據信背負遞解令。

聯盟表示，透過與三人相熟的同鄉表示，被抓的三人均沒有任何犯罪紀錄，「他們都是老實本分的人，兩人現在無業，一人有正經生意。」其中兩位男性X、Y在美超過十年，另一位女性Z入境美國也超過兩年，不符合聯邦政府現行的快速遣返流程。

截至19日上午，三人被ICE分別關押在不同的移民拘留中心，X、Y在印第安納州，Z女則在肯塔基州。兩處拘留中心距離芝加哥均超過6小時車程。

Z女家人已經委託律師，准備申請保釋。伊州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)辦公室和本地移民公益組織已經介入，正積極為X和Y尋求司法救濟。

由聯盟取得的醫療報告顯示，X此前剛剛做過心臟搭橋手術，必須定期服藥和檢查。有同鄉接到Y從拘留中心打來的電話稱，現在X的心率非常低，必須安裝心律調節器。

透過德賓辦公室協助，華埠更好團結聯盟日前與拘留在肯州的Z女通了電話。

Z女說，他們三人在5月12日早上一起搭X的車去辦事，突然在華埠街口遭攔停，「他們先抓了X，然後把我們兩個同車者也一起抓了。」Z提到，X背負遞解令(Removal Order)，但她事先並不知情。她猜測，這可能是執法人員將車子攔下並逮捕的原因。

聯盟表示，由於未能和X取得直接聯繫，目前無法判斷其背負的遞解令屬於何種性質和處在何一階段。

根據了解，Z女之前已申請了庇護，且拿到了EAD工卡，可以在美國合法居留和工作。不過因為健康原因，她並沒有上班。Z推測，她屬於被「誤抓」。目前Z女的代理律師正替她尋求保釋。

芝加哥本地移民援助機構The Resurrection Project已為X和Y找到代理律師，正和拘留中心預約會談，以獲取兩人的詳細情況，採取下一步行動。

聯盟從熟悉拘留系統處了解到，拘留中心一般會提供口譯服務；被拘留者也可以預約看病並領取藥物；拘留中心的工作人員會協助聯絡家人和律師(如被拘留者已有律師)，但不像刑事庭那樣由法官指派公設辯護人。

聯盟提醒，社區居民一旦遭到逮捕並送至拘留中心後，請保持冷靜，及時聯繫家人、朋友、社區機構或律師。此外，相關重要的個人信息和醫療信息，也盡量交給一到兩位可以信任的緊急聯繫人，以預防此類事件發生後，因信息缺乏導致援助困難。