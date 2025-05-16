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芝93度高溫破64年紀錄後雷暴橫掃

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥士兵球場的碧昂絲演唱會，因狂風暴雨延遲了至少兩小時開唱。(士兵球場氣候監視攝影機截圖)
芝加哥士兵球場的碧昂絲演唱會，因狂風暴雨延遲了至少兩小時開唱。(士兵球場氣候監視攝影機截圖)

芝加哥創下5月15日歷史高溫紀錄。歐海爾國際機場測得華氏93度，中途機場華氏95度，雙雙超越1961年創下的91度舊紀錄。高溫過後，強烈雷暴侵襲芝加哥地區，伊利諾州逾4.3萬居民與印第安納州西北部超過8.4萬人遭遇斷電。

這波風暴造成嚴重災情，包括電線桿倒塌、樹木斷裂砸毀房屋及車輛。

同日美國國家氣象局發布龍捲風警戒，範圍涵蓋伊利諾州部分地區(包括芝加哥都會區、伊利諾州庫克、杜佩琪、湖郡等11郡及印第安納州萊克、波特等4郡)，時效至晚間10時，可能伴隨破壞性冰雹與強風。

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，受雷暴天氣影響，歐海爾國際機場已實施地面停飛指令。雖禁令已解除，但預計地面延誤情況將持續至週四晚間11時，平均延誤時長約2小時。

數據顯示，截至15日晚間6時，奧黑爾機場航班平均延誤20分鐘，共計61架次航班取消。中途機場則出現29分鐘左右延誤，暫無航班取消。

電力公司ComEd通報，此次風暴導致逾7.3萬用戶斷電，搶修工作正在進行中。

本次強風暴在蘭巴德(Lombard)、沃基根(Waukegan)等北部郊區多處引發冰雹天氣。

惡劣天氣同時延後了碧昂絲在士兵球場演唱會的開場時間。這場「COWBOY CARTER」巡演原訂15日晚7時在士兵球場開唱，後延至9時後才舉行。上萬歌迷一度因為狂風暴雨而由主辦方宣布就地避難。

美國國家氣象局氣象學家伊茲(Gino Izzi)指出，僅部分城區出現零星雷暴，但「所有極端天氣條件皆有可能」，包括冰雹、破壞性強風及劇烈雷雨。

根據國家氣象局監測，極端天氣可能持續至周五16日，高溫、強風加上極乾燥條件，將導致「火勢快速蔓延的極高風險」。伊茲說，「強風配合乾燥環境，可能引發難以控制的急速野火。」

16日持續強風，陣風時速超過45哩，灌木叢火災蔓延風險極高。預計高溫仍將維持華氏85至89度之間。

在芝加哥士兵球場舉行的碧昂絲演唱會受到雷暴影響，至少延遲了兩小時才開唱。(畢昂絲...
在芝加哥士兵球場舉行的碧昂絲演唱會受到雷暴影響，至少延遲了兩小時才開唱。(畢昂絲演唱會Cowboy Cater X帳號)
高溫過後，狂風暴雨橫掃芝城。(特派員黃惠玲／攝影)
高溫過後，狂風暴雨橫掃芝城。(特派員黃惠玲／攝影)

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