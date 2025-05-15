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今天早點回家…新州鐵路估午夜起罷工 乘客當心困火車

記者許君達╱紐約即時報導
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如果勞資談判未能在15日午夜前達成協議，新澤西交通局旗下通勤鐵路將從16日0時起罷工，全部鐵路服務將中斷。(記者許君達╱攝影)
如果勞資談判未能在15日午夜前達成協議，新澤西交通局旗下通勤鐵路將從16日0時起罷工，全部鐵路服務將中斷。(記者許君達╱攝影)

新澤西交通局(NJ Transit)旗下通勤鐵路員工威脅16日起開始罷工，交通局15日發布最新通告，「強烈建議」火車乘客趕在15日23時59分前抵達最終目的地，以免被困在火車上。

截至發稿時，交通局與代表鐵路機師的「機車工程師和列車員兄弟會」(BLET)就勞資問題舉行的談判仍處僵局，尚未取得突破。而工會方面強硬堅持，一旦在15日午夜前無法達成共識，罷工將如期開始，新澤西交通局旗下所有鐵路員工將統一在16日0時01分停止任何工作。這意味著，15日所有運行時間跨過午夜的晚班列車都有可能被迫停在半途。

新澤西交通局此前已在所有車站、用戶app以及官方網站上發布有關罷工的消息，建議受到影響的35萬新州通勤者盡量在家上班，同時也制定了包括公車增班、代行巴士等應急預案。隨著罷工的最後期限鄰近，交通局15日在罷工消息網頁上再增加了緊急通知彈窗，告知罷工的影響實際從15日晚間就將開始，並呼籲乘客當日盡早回家。

新澤西交通局運營著全美規模第三大的通勤鐵路系統，每日運行數百個班次的列車，主要服務於需要往返新澤西與紐約之間的通勤者。新澤西鐵路上一次全體罷工發生在1983年，持續了34天。

新澤西交通局15日在其官網再發布緊急通知，「強烈建議」乘客趕在當晚23時59分前...
新澤西交通局15日在其官網再發布緊急通知，「強烈建議」乘客趕在當晚23時59分前抵達終到站，否則有可能被困在火車上。(官網截屏)
交通局在紐約賓州車站內發布緊急通知，告知乘客罷工的消息。(記者許君達╱攝影)
交通局在紐約賓州車站內發布緊急通知，告知乘客罷工的消息。(記者許君達╱攝影)

罷工 新澤西 兄弟會

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