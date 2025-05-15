今天早點回家…新州鐵路估午夜起罷工 乘客當心困火車

如果勞資談判未能在15日午夜前達成協議，新澤西交通局旗下通勤鐵路將從16日0時起罷工，全部鐵路服務將中斷。(記者許君達╱攝影)

新澤西 交通局(NJ Transit)旗下通勤鐵路員工威脅16日起開始罷工 ，交通局15日發布最新通告，「強烈建議」火車乘客趕在15日23時59分前抵達最終目的地，以免被困在火車上。

截至發稿時，交通局與代表鐵路機師的「機車工程師和列車員兄弟會 」(BLET)就勞資問題舉行的談判仍處僵局，尚未取得突破。而工會方面強硬堅持，一旦在15日午夜前無法達成共識，罷工將如期開始，新澤西交通局旗下所有鐵路員工將統一在16日0時01分停止任何工作。這意味著，15日所有運行時間跨過午夜的晚班列車都有可能被迫停在半途。

新澤西交通局此前已在所有車站、用戶app以及官方網站上發布有關罷工的消息，建議受到影響的35萬新州通勤者盡量在家上班，同時也制定了包括公車增班、代行巴士等應急預案。隨著罷工的最後期限鄰近，交通局15日在罷工消息網頁上再增加了緊急通知彈窗，告知罷工的影響實際從15日晚間就將開始，並呼籲乘客當日盡早回家。