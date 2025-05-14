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長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(長榮提供)
長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(長榮提供)

長榮航空14日宣布，從7月起將啟動全新免費機上Wi-Fi大升級，讓搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員，享受高空「隨時在線、無縫接軌」的上網服務。

為推廣此項升級體驗，長榮航空針對所有旅客(包括會員及非會員)推出暑期限時活動，自今(2025)年7月1日至9月30日止，所有搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬呎高度，即可使用全艙等免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」，讓搭機增添了更多便利與樂趣。

機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」推廣期過後，所有搭乘商務艙的旅客或是長榮航空「無限萬哩遊」會員，亦可繼續享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務，無論是回覆商務郵件、即時與親

友聊天、追蹤股市與新聞動態，或是在萬呎高空分享旅程美照，通通都能輕鬆完成。

旅客於購買長榮航空機票時，只要輸入「無限萬哩遊」會員卡號，系統將會自動設定符合資格之機上Wi-Fi上網方案。

旅客若搭乘的機型為空中巴士A321-200客機，可藉由新建置的「機上無線娛樂系統」，透過旅客自己的手機、平板等行動裝置連結機內無線網路，配戴個人耳機即可享受高品質的視聽娛樂內容，該項升

級服務已於今年陸續上線，預計將於2026年初全面提供。

有計畫出國的旅客若想體驗長榮航空免費機上Wi-Fi服務，可利用長榮航空近期推出的夏季線上旅展，即日起至5月29日止，搶購限量優惠機票，精選航線最低台幣3230元起，眾多航點優惠票價持續熱銷中。

長榮航空也與各大旅行社推出暑假親子團體行程，包含日本、美西、澳洲到東南亞，網羅各地知名景點與樂園，更多資訊可至長榮航空夏季線上旅展網站查詢，網址：www.promotions.com.tw/evaair-online-travel-fair/

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