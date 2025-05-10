紐瓦克市長抗議移民拘留中心 被捕

新澤西州紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras Baraka)反對重開市內一個聯邦移民拘留中心，9日到中心抗議期間遭拘留數小時後獲釋。聯邦檢察官表示，巴拉卡是「無視法律」，擅闖扣留中心而被捕。

巴拉卡於當晚8點左右獲釋，他向等候的支持者表示沒有做錯任何事，仍會全力支持社區每個人，包括移民。

巴拉卡是民主黨 人，正競逐任期即將屆滿的州長墨菲(Phil Murphy)遺缺。他強烈反對總統川普的打擊非法移民 政策，因此從一開始就反對重開市內這座擁有1000個床位的拘留中心。這個名為Delaney Hall的拘留中心是由私營監獄運營商GEO Group管理。

巴拉卡的妻子琳達(Linda Baraka)指責川普政府針對她的丈夫，「他們沒有逮捕其他人。也沒有要求其他人離開，只想拿市長來殺雞儆猴」。又說丈夫遭拘留期間，她並未獲准見他。

新州 代理聯邦檢察官哈巴(Alina Habba)事後在社交平台X貼文，指巴拉卡「無視法律」，擅闖並無視國土安全人員要求他離開拘留中心的警告，因而被捕。

一名目擊現場情況的移民維權活動人士指出，巴拉卡是在新州三名民主黨籍國會眾議員︰梅南德茲(Robert Menendez)、麥克伊弗(LaMonica McIver)及科爾曼(Bonnie Watson Coleman)陪同下，進入拘留中心時被捕。

當聯邦人員阻止他進入時，雙方爆發激烈爭論，其後巴拉卡回到大門前的公共區域時，大批支持者擁前，與聯邦人員的爭吵更加火爆，「當時有人大喊大叫，互相推撞」。

此時大批警察蜂擁而至團團圍住巴拉卡，又把抗議者摔倒在地，並給巴拉卡戴上手銬塞進一輛沒標誌汽車內。

在一個視頻中可以聽到一名身穿國土安全調查處(HSI)制服的聯邦人員向巴拉卡說，他不是國會議員，所以不能進入中心內。

有民權及移民改革倡權者，乃至新州政府官員，包括州檢察長普拉特金(Matthew J. Platkin)均譴責逮捕巴拉卡的做法。