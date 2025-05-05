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阿肯色公園尋寶「以為糖果包裝紙」 男撿到3.81克拉鑽石

記者張聲肇／即時報導
明州男子德庫克4月21日和家人到阿肯色鑽石坑州立公園玩，撿到一顆鑽石。(截圖自FOX 9)
明州男子德庫克4月21日和家人到阿肯色鑽石坑州立公園玩，撿到一顆鑽石。(截圖自FOX 9)

明尼蘇達州男子德庫克(David DeCook)4月21日和家人到阿肯色州的公園玩，看到閃亮的糖果包裝紙，以為是垃圾，撿起來竟是一顆3.81克拉鑽石。專家估計這顆鑽石最低可賣上千元，最高可近2萬元。

讓他發意外之財的地方名叫「鑽石坑州立公園」(Crater of Diamonds State Park)，德庫克過了三天，向公園登記撿到的鑽石。他對弟弟德瑞克(Derek)開玩笑說，「你一旦看到我撿到了甚麼，你會瘋掉！」

兄弟倆都是這個公園的常客。位於默弗瑞波羅(Murfreesboro)的鑽石坑州立公園是全球少數訪客可以任意尋寶的公園之一，1906年開放迄今，遊客帶走7.5萬顆鑽石。

德庫克兄弟過去也撿到過鑽石，但都沒這個這麼大，公園管理局發布新聞說，德庫克發現的，是今年迄今來客所登記「最具分量」的一顆。

「阿肯色鑽石」臉書帳戶說，「明尼蘇達州(司徒亞特維爾市)人德庫克剛剛註冊他在阿肯色鑽石坑州立公園找到的3.81克拉、棕色、八面體形狀的鑽石。」

公園的助理園長考克斯(Waymon Cox)說，不是光憑運氣就可拾獲寶石，「4月公園下了超過12吋的雨，整月都溼答答的。很多大顆的鑽石都是從地面撿到的，大雨把這一帶的汙泥都沖走，沉重的岩石、礦石、寶石隱隱露臉。」德庫克全家到訪前一天，37.5公頃的「尋寶園區」一帶才下了1吋的雨。

德庫克以自家狗的名字「杜克鑽石」命名最新撿到的這顆古銅色寶礦，價值或許達數千元，目前還沒想好要如何處理。

棕色鑽石選購指南網站「自然色」(Naturally Colored)說，棕色鑽石不如白色的值錢，白鑽石3克拉要4萬元，同樣大小的棕鑽石值1萬元。Ouros珠寶店說，棕色鑽石每克拉的價格從1000元到5000元不等。因此，「杜克鑽石」最低可賣得3810元，最高1萬9050元。

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