德賓不再選連任 伊州聯邦參議員初選戰火點燃
伊利諾州資深聯邦參議員德賓(Dick Durbin)24日宣布不會再競選第六任期，從1996年首次當選該州聯邦參議員至今近30年的德賓表示，「是時候交棒了」。
隨著德賓的聲明公布，至少有12人對該席位表示興趣，其中包括多位伊州重量級民代、官員，如副州長斯特拉頓(Juliana Stratton)、國會眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)與安德伍德(Lauren Underwood)等。
德賓透過影片宣布，「是否競選連任的決定並不容易。我真心熱愛參議員這份工作。但內心深處，我知道是時候交棒了。」因此本屆任期結束後他不再尋求連任。「當前我們國家面臨的挑戰具有歷史性與前所未見的特質，對民主制度與生活方式的威脅真實存在，我保證在剩餘任期內將竭盡所能為伊州與國家未來奮鬥。」
德賓的聲明可能在伊利諾州民主黨國會議員及其他有意角逐參院席位者間產生骨牌效應，但他並未表態支持特定接班人。德賓僅表示該州「很幸運擁有實力堅強的民主黨人才儲備，現在比任何時候都更需要他們」。
德賓24日接受WBEZ電台專訪時透露，已有超過12人對其席位表示興趣。「至少十多人是認真考慮參選，」德賓表示，「還有更多人接觸過我表達潛在意向，現階段我不會排除任何可能性。」除前述三人外，國會眾議員凱利(Robin Kelly)與伊州財長方仲華(Michael Frerichs)也被視為熱門人選。方仲華跟安德伍德均已展開民調作業。
斯特拉頓與克利什納穆希對德賓的動向處理謹慎，公開場合盛讚這位資深參議員，對自身參選意向卻諱莫如深。兩人皆已與德賓私下會談，德賓解讀這些接觸意味著潛在競爭者希望獲得其背書。「他們雖未明說，但主動聯繫本身就表明至少不希望我反對，」德賓分析道。
1996年，時任參議員西蒙(Paul Simon)指定德賓為接班人，如今歷史會否重演成為焦點。當年西蒙是州內最受歡迎的民主黨政治人物，而德賓透過對抗前總統川普累積更高聲望，其支持將為獲選者帶來龐大優勢，包括工會背書、政治獻金與黨內要員奧援。
但德賓表示，現階段無意指定接班人，「若有參議院初選，我不打算介入，應由選民決定。但若局勢出現重大偏差，我仍可能表態。」
對斯特拉頓而言，關鍵在於能否抗衡克利什納穆希已籌措的1900萬競選資金，以及普立茲克州長會不會大力金援。即便參院選舉失利，她仍可轉戰未來州長選舉，若成功當選將成為伊利諾州首位非裔州長。
相對來說，眾議員出身的競爭者面臨更高風險，如凱利、克利什納穆希與安德伍德全力投入參院選舉卻敗北，恐連帶失去現有國會席次。三人目前可同步為兩項職位徵集連署，待今秋期限前再作最終決定。隨著民調全面展開，他們將評估是否該固守眾院席位。
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