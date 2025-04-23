德賓不再選連任 伊州聯邦參議員初選戰火點燃

伊州聯邦參議員德賓宣布不再競選連任。(德賓臉書影片截圖)

伊利諾州資深聯邦參議員 德賓(Dick Durbin)24日宣布不會再競選第六任期，從1996年首次當選該州聯邦參議員至今近30年的德賓表示，「是時候交棒了」。

隨著德賓的聲明公布，至少有12人對該席位表示興趣，其中包括多位伊州重量級民代、官員，如副州長斯特拉頓(Juliana Stratton)、國會眾議員 克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)與安德伍德(Lauren Underwood)等。

德賓透過影片宣布，「是否競選連任的決定並不容易。我真心熱愛參議員這份工作。但內心深處，我知道是時候交棒了。」因此本屆任期結束後他不再尋求連任。「當前我們國家面臨的挑戰具有歷史性與前所未見的特質，對民主制度與生活方式的威脅真實存在，我保證在剩餘任期內將竭盡所能為伊州與國家未來奮鬥。」

德賓的聲明可能在伊利諾州民主黨國會議員及其他有意角逐參院 席位者間產生骨牌效應，但他並未表態支持特定接班人。德賓僅表示該州「很幸運擁有實力堅強的民主黨人才儲備，現在比任何時候都更需要他們」。

德賓24日接受WBEZ電台專訪時透露，已有超過12人對其席位表示興趣。「至少十多人是認真考慮參選，」德賓表示，「還有更多人接觸過我表達潛在意向，現階段我不會排除任何可能性。」除前述三人外，國會眾議員凱利(Robin Kelly)與伊州財長方仲華(Michael Frerichs)也被視為熱門人選。方仲華跟安德伍德均已展開民調作業。

斯特拉頓與克利什納穆希對德賓的動向處理謹慎，公開場合盛讚這位資深參議員，對自身參選意向卻諱莫如深。兩人皆已與德賓私下會談，德賓解讀這些接觸意味著潛在競爭者希望獲得其背書。「他們雖未明說，但主動聯繫本身就表明至少不希望我反對，」德賓分析道。

1996年，時任參議員西蒙(Paul Simon)指定德賓為接班人，如今歷史會否重演成為焦點。當年西蒙是州內最受歡迎的民主黨政治人物，而德賓透過對抗前總統川普累積更高聲望，其支持將為獲選者帶來龐大優勢，包括工會背書、政治獻金與黨內要員奧援。

但德賓表示，現階段無意指定接班人，「若有參議院初選，我不打算介入，應由選民決定。但若局勢出現重大偏差，我仍可能表態。」

對斯特拉頓而言，關鍵在於能否抗衡克利什納穆希已籌措的1900萬競選資金，以及普立茲克州長會不會大力金援。即便參院選舉失利，她仍可轉戰未來州長選舉，若成功當選將成為伊利諾州首位非裔州長。

相對來說，眾議員出身的競爭者面臨更高風險，如凱利、克利什納穆希與安德伍德全力投入參院選舉卻敗北，恐連帶失去現有國會席次。三人目前可同步為兩項職位徵集連署，待今秋期限前再作最終決定。隨著民調全面展開，他們將評估是否該固守眾院席位。