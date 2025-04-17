4州長連署 抗議川普政府修改歐記健保危及醫療保險

伊州、科州、新墨西哥、馬州四州州長連署抗議川普政府修改「可負擔健保法案」。(路透)

伊利諾州 長普立茲克聯同其他四位民主黨籍州長，連署抗議川普 政府擬修改「可負擔醫療法案」市場(Affordable Care Act Marketplace，俗稱歐記健保)規章。此舉旨在回應川普政府表明要削減聯邦預算與納稅人負擔的政策方向，國會眾議院2月通過的預算決議中，要求負責醫療照顧(Medicare)與醫療補助(Medicaid，白卡)的能源暨商業委員會(House Energy and Commerce Committee)削減8800億元預算。

儘管川普否認計畫縮減醫療保險 或補助，但分析師指出，若不大幅削減這兩項支出，委員會預算目標根本無法達成。

這項「市場健全與可負擔性提案」(Marketplace Integrity and Affordability Proposed Rule)擬修訂多項標準，包括：調整滯納金規範；排除「童年抵美暫緩遣返」(DACA)受益者部分保障；修改享有醫療福利資格的工作要求；廢除保險公司須涵蓋性別重置治療的強制規定。

喬治城大學衛生政策與法律中心主任基思(Katie Keith)指出，「這明確顯示聯邦政府不再致力確保醫療保障的非歧視性」。分析師警告，此舉可能將醫療補助成本從聯邦轉嫁至各州。

抗議川普政府的連署信，由伊州州長普立茲克、科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)、新墨西哥州葛里申(Michelle Lujan Grisham)、馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)及俄勒岡州州長科特克(Tina Kotek)共同簽署，並將該信送交醫療保險和補助服務中心主任尼爾森(Peter Nelson)。

信中稱：「針對2026年度計畫的任何規則變更，極可能動搖各州醫療保險市場穩定，尤其適逢國會考慮終止「可負擔醫療法案」稅收抵免優惠並削減醫療補助之際。」

州長們聯合反對關鍵提案，包括：限制各州自訂投保開放期、剝奪資格審核權限、取消特殊投保選項、修改保費調整計算方式。

普立茲克克批評，「川普政府再次暴露不擇手段限縮美國人醫保通道的意圖，此提案將造成混亂、提高投保難度，並剝奪伊利諾州最弱勢群體的醫療資源。」