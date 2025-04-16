印大教授王曉峰妻首度發聲：受不公指控 將奮戰到底

王曉峰。(印大官網截圖)

對於華裔網路安全專家王曉峰(Xiaofeng Wang，以下均音譯)上個月遭布魯明頓印第安納大學(Indiana University, Bloomington)解雇終身教職，且王曉峰及同在印大任職的妻子馬念麗(Nianli Ma)住宅，當天還遭聯邦調查局(FBI )搜查事件，當事人之一的馬念麗首度公開發聲稱，他們一家遭到美國政府的不公平待遇，是被錯誤指控學術不端的受害者。

根據連線雜誌(WIRED)報導，馬念麗說，「我們決定奮戰，不只是為了我們自己，也為了更廣泛的研究群體，因為如果不挑戰這樣的指控，將對整個學術界造成影響。」

馬念麗日前出現在由「亞裔 美國學者論壇」(Asian American Scholar Forum，AASF)主辦的一場線上座談會上。該非營利組織成立於2021年初，旨在倡導亞裔美國學者的權益與認可。

根據「印第安納每日學生報」報導，馬念麗之前在印第安納大學擔任圖書館分析師，但在FBI搜查他們兩處住家前幾天，印大突然解雇了馬念麗。

夫妻為印大奉獻20年卻遭無故開除

馬念麗說，「我們為這所大學奉獻了20年，我實在無法理解它竟然這樣對待我們，甚至連原因都沒說，也未經任何正當程序，特別是對我丈夫(王曉峰)而言。」

她提到自己因為此事「體重減輕、難以入眠，整天都陷入焦慮與悲傷之中。」

印大懷疑王曉峰從中國拿研究資金

根據WIRED報導，印第安納大學懷疑王曉峰從中國獲得了未申報的研究資助，並對此調查了數月。該校於去年12月聯繫王曉峰，詢問2017至2018年間一筆來自中國的研究資金，據稱該資金將王列為研究人員。

根據WIRED看到的一份未署名聲明，內容似乎出自普渡大學(Purdue University)教授李寧輝(Ninghui Li)，他是王的長期合作夥伴。該聲明指出，作者稱IU擔心王教授未妥善向學校與美國聯邦研究資助機構申報這筆資金。聲明還表示，王曉峰似乎最近接受了新加坡某大學的職位。

擔憂中國行動計畫死灰復燃

王曉峰的案件引發了學術界擔憂司法部 已經終止的「中國行動計畫」(China Initiative)，在新的川普政府下可能死灰復燃。這項計畫始於川普總統第一任期，表面目的是打擊經濟間諜活動，但批評者指控它不公平地針對華裔研究人員，以及其他亞裔移民與亞裔美國學術群體。

該計畫在拜登政府執政期間由司法部廢止，原因是多起相關案件遭到撤銷或敗訴。

而該計畫中最受矚目的案件之一是麻省理工學院(MIT)教授陳剛案件，他於2021年被指控在申請研究經費時未申報與幾個中國機構的聯繫。對陳剛的指控在隔年被撤銷，因為這些資訊並不屬於聯邦政府要求揭露的範圍。他也出席了這場線上座談會。

MIT陳剛對王曉峰事件不寒而慄

陳剛說，「馬念麗的故事令人心碎。看到FBI突襲她和王曉峰教授住家的畫面，讓人不寒而慄。」她提到，「這讓我想起我家人以及許多家庭在中國行動計畫下所經歷的恐懼。看著有關你的新聞報導，人們不禁要問，中國行動計畫是不是又回來了？」他對馬念麗說。他還說，這些事件加上相關法規與敵意言論，當局正在驅逐人才、嚇阻研究人員來到美國，並傷害美國的競爭力與國家安全。

AASF法律顧問委員會成員布萊恩·孫(Brian Sun)在座談會上表示，目前似乎「沒有證據顯示王曉峰的案件涉及任何非法技術轉移，或與中國行動計畫創立初衷相關的問題。」

孟昭文稱此舉引發寒蟬效應

來自紐約的美國國會議員孟昭文在活動中發表主題演講，她表示擔憂現任美國總統政府有意恢復中國行動計畫，她說，這項計畫「對真正的國安問題毫無實質幫助，反而對研究與科技創新造成寒蟬效應，也摧毀了那些被錯誤指控者的生活與生計。」

FBI發言人巴文德(Chris Bavender)拒絕對此事發表評論。印第安納大學則未立即回應置評請求。該校先前在一份聲明中表示：「根據FBI的指示，印第安納大學將不會就此調查發表任何公開評論。」