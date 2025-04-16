我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府錯誤遣返移民 白宮稱合法：若回美國會再遣返

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

印大教授王曉峰妻首度發聲：受不公指控 將奮戰到底

特派員黃惠玲／即時報導
王曉峰。(印大官網截圖)
王曉峰。(印大官網截圖)

對於華裔網路安全專家王曉峰(Xiaofeng Wang，以下均音譯)上個月遭布魯明頓印第安納大學(Indiana University, Bloomington)解雇終身教職，且王曉峰及同在印大任職的妻子馬念麗(Nianli Ma)住宅，當天還遭聯邦調查局(FBI)搜查事件，當事人之一的馬念麗首度公開發聲稱，他們一家遭到美國政府的不公平待遇，是被錯誤指控學術不端的受害者。

根據連線雜誌(WIRED)報導，馬念麗說，「我們決定奮戰，不只是為了我們自己，也為了更廣泛的研究群體，因為如果不挑戰這樣的指控，將對整個學術界造成影響。」

馬念麗日前出現在由「亞裔美國學者論壇」(Asian American Scholar Forum，AASF)主辦的一場線上座談會上。該非營利組織成立於2021年初，旨在倡導亞裔美國學者的權益與認可。

根據「印第安納每日學生報」報導，馬念麗之前在印第安納大學擔任圖書館分析師，但在FBI搜查他們兩處住家前幾天，印大突然解雇了馬念麗。

夫妻為印大奉獻20年卻遭無故開除

馬念麗說，「我們為這所大學奉獻了20年，我實在無法理解它竟然這樣對待我們，甚至連原因都沒說，也未經任何正當程序，特別是對我丈夫(王曉峰)而言。」

她提到自己因為此事「體重減輕、難以入眠，整天都陷入焦慮與悲傷之中。」

印大懷疑王曉峰從中國拿研究資金

根據WIRED報導，印第安納大學懷疑王曉峰從中國獲得了未申報的研究資助，並對此調查了數月。該校於去年12月聯繫王曉峰，詢問2017至2018年間一筆來自中國的研究資金，據稱該資金將王列為研究人員。

根據WIRED看到的一份未署名聲明，內容似乎出自普渡大學(Purdue University)教授李寧輝(Ninghui Li)，他是王的長期合作夥伴。該聲明指出，作者稱IU擔心王教授未妥善向學校與美國聯邦研究資助機構申報這筆資金。聲明還表示，王曉峰似乎最近接受了新加坡某大學的職位。

擔憂中國行動計畫死灰復燃

王曉峰的案件引發了學術界擔憂司法部已經終止的「中國行動計畫」(China Initiative)，在新的川普政府下可能死灰復燃。這項計畫始於川普總統第一任期，表面目的是打擊經濟間諜活動，但批評者指控它不公平地針對華裔研究人員，以及其他亞裔移民與亞裔美國學術群體。

該計畫在拜登政府執政期間由司法部廢止，原因是多起相關案件遭到撤銷或敗訴。

而該計畫中最受矚目的案件之一是麻省理工學院(MIT)教授陳剛案件，他於2021年被指控在申請研究經費時未申報與幾個中國機構的聯繫。對陳剛的指控在隔年被撤銷，因為這些資訊並不屬於聯邦政府要求揭露的範圍。他也出席了這場線上座談會。

MIT陳剛對王曉峰事件不寒而慄

陳剛說，「馬念麗的故事令人心碎。看到FBI突襲她和王曉峰教授住家的畫面，讓人不寒而慄。」她提到，「這讓我想起我家人以及許多家庭在中國行動計畫下所經歷的恐懼。看著有關你的新聞報導，人們不禁要問，中國行動計畫是不是又回來了？」他對馬念麗說。他還說，這些事件加上相關法規與敵意言論，當局正在驅逐人才、嚇阻研究人員來到美國，並傷害美國的競爭力與國家安全。

AASF法律顧問委員會成員布萊恩·孫(Brian Sun)在座談會上表示，目前似乎「沒有證據顯示王曉峰的案件涉及任何非法技術轉移，或與中國行動計畫創立初衷相關的問題。」

孟昭文稱此舉引發寒蟬效應

來自紐約的美國國會議員孟昭文在活動中發表主題演講，她表示擔憂現任美國總統政府有意恢復中國行動計畫，她說，這項計畫「對真正的國安問題毫無實質幫助，反而對研究與科技創新造成寒蟬效應，也摧毀了那些被錯誤指控者的生活與生計。」

FBI發言人巴文德(Chris Bavender)拒絕對此事發表評論。印第安納大學則未立即回應置評請求。該校先前在一份聲明中表示：「根據FBI的指示，印第安納大學將不會就此調查發表任何公開評論。」

FBI 亞裔 司法部

上一則

花期約2周 芝傑克森公園城櫻花盛開

延伸閱讀

紐約州低收戶冷氣補助開放申請 先到先得 8/31截止

紐約州低收戶冷氣補助開放申請 先到先得 8/31截止
孟昭文譴責川普政府 砍語言無障礙服務

孟昭文譴責川普政府 砍語言無障礙服務
華府機場又出事 6眾議員搭機遇擦撞 孟昭文籲補足FAA人力

華府機場又出事 6眾議員搭機遇擦撞 孟昭文籲補足FAA人力
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

熱門新聞

新澤西州亞洲餐廳華裔老闆張明曦(中)遭ICE逮捕。(ICE臉書)

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

2025-04-14 09:12
圖中穿格子外套的86歲華翁，遭余珍妮推打倒地。(影片截圖)

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

2025-04-15 10:02

沒做錯任何事 賓大3學生簽證遭取消

2025-04-11 17:39

專找老人下手…社安金詐騙 賓州小鎮老婦損失7萬

2025-04-14 14:53
租屋遭陌生人霸占居住的問題，在庫克郡案例激增。(路透)

租霸占房還獲補助 伊州屋主震驚 專家提預防方法

2025-04-14 02:15
喬州州長坎普表態支持對中提高關稅。(坎普臉書)

喬州州長坎普支持對中關稅 稱中國以各種方式欺騙

2025-04-12 10:25

超人氣

更多 >
不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎
不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%
好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成
美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚