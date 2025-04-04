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紐約波士頓等多地華人租IMAX影院 熱播哪吒2

記者胡玉立／即時報導
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「哪吒2」賣座超過125億元人民幣，創下全球動畫電影票房紀錄。圖為中國北京一家戲院門外的大型電影海報。(路透)
「哪吒2」賣座超過125億元人民幣，創下全球動畫電影票房紀錄。圖為中國北京一家戲院門外的大型電影海報。(路透)

中國奇幻動畫電影「哪吒2」大賣座，但北美地區80家IMX超大銀幕戲院因檔期受限，只在2月12日短短上映過一天。包括巴爾的摩、紐約、波士頓、印第安納波利斯等地的海外華人看不過癮，最近紛紛自掏腰包租下IMAX戲院放映「哪吒2」。華人老少相約看戲，不少人身穿中國傳統服裝或扮成電影動畫角色出席，歡度這場在異鄉難得湧現的華人草根活動。

以巴爾的摩為例，上百名包括華人學生、年輕專業人士和親子家庭觀眾，3月1日周六興奮聚集在郊外一家IMAX電影院，排隊準備看「哪吒2」 。

這場放映活動由巴爾的摩和華府華人社區志工自發動員。發起人27歲的巴爾的摩學生孫博涵(Sun Bohan，音譯)說，他得知「哪吒2」 在北美放映，想在IMAX大銀幕觀看，卻發現各家IMAX播放的都是「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)。四處打聽後，他發現唯一解決方案就是自行租戲院支付IMAX放映費；由於單靠自己無力承擔，孫博涵在華人社群媒體「小紅書」發文並在微信創建群組，結果有上百人加入並提供支援。

這樣的集體觀影體驗，似乎幫助了在美華人在後疫情時代建立面對面聯繫；尤其是在部分人士認為一部好看的華人電影並未在全球得到應有關注的情況下。

馬里蘭大學華語電影與媒體研究助理教授何芊(Belinda Qian He，音譯)指出，在美國，這些集會也反映出華人社區在川普總統連任後，面對針對移民的「制度化敵意」日益加深而生的焦慮。

何貝琳達說：「情感上的聯繫可能遠遠超過電影本身帶給他們的審美衝擊和震撼。」「制度化、結構性排斥愈嚴重，人們就愈需要透過現實聯繫和歸屬感去爭取一些可能性。」

在紐約，從事金融工作的馬若元(Ma Ruoyuan，音譯)與朋友，也在3月1日合作籌辦了兩場「哪吒2」 IMX電影放映會，吸引了600人前來觀賞。

一位帶著七歲兒子來看「哪吒2」的母親說：「身為華人，看到一部中國電影進入全球十大，真的很自豪。我希望孩子能接觸和傳承中國傳統文化，不要忘記自己的根。」

全美各地華人紛紛拉群組籌款租下戲院IMAX影廳，放映中國奇幻動畫電影「哪吒2」，...
全美各地華人紛紛拉群組籌款租下戲院IMAX影廳，放映中國奇幻動畫電影「哪吒2」，揪團看個過癮。(路透)

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