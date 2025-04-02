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印大教授王曉峰「被失蹤」 ？律師：夫婦安全無虞

特派員黃惠玲／即時報導
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王曉峰。(印大官網截圖)
王曉峰。(印大官網截圖)

印第安納大學終身教授、知名網絡安全專家王曉峰(XiaoFeng Wang)於住宅遭聯邦調查局(FBI)突襲搜查當日遭校方解雇，由於此事引發高度關注，加上3月28日FBI搜索行動後，王曉峰、馬年麗(Nianli Ma)夫婦未曾公開露面，使外界對兩人下落及安危多有揣測，這對夫婦的代理律師2日表示，王曉風夫婦目前未被逮捕或控罪且安全無虞。

塔夫特法律事務所(Taft Law)律師科弗特(Jason Covert)2日透過聲明表示，這對印第安納州夫婦對印大及同仁的支持深表感激，「他們期待在調查結束後澄清名譽，並重返崗位」。馬年麗原任印第安納大學圖書館系統分析師與程序員，而校方已將兩人資料從官網移除。

根據塔夫特官網資料，科弗特曾任聯邦政府白領犯罪檢察官，專精聯邦監管與刑事司法領域。王曉風夫婦另一名代理律師班尼特(Jackie Bennett Jr.)同為前聯邦檢察官，專長企業內部調查、「海外反腐敗法」及商業侵權訴訟。

根據印第安納公共媒體(Indiana Public Media)報導，王曉峰被控學術不端，稱他未妥善標註研究參與者身份。布盧明頓美國大學教授協會(Bloomington American Association of University Professors)主席坦德福教授(Alex Tanford)拿到了王曉峰與校方管理層的往來通信，提出了上述說法。

王曉峰不久前突然從校園消失且未獲任何解釋，同事甚至未被告知其解雇消息。坦福德說，事件始於在2月中旬的匿名投訴，印第安納大學研究合規辦公室通知王曉峰，有人對其提出不端指控，包括錯誤標示某項補助金的首席研究員，且未揭露合作者的姓名。

坦福德說，其實這些屬技術性違規，並不嚴重且時有發生，坦福德表示，實際指控內容至今仍未公開。校方啟動調查同時，並要王曉峰帶薪停職及禁入校園，同時還封鎖了他的辦公室與筆記本電腦存取權限。

坦德福為法學院榮休教授兼大學教師理事會政策審查委員會主席，他說，校方初期處置符合嚴重學術不端調查程序，尚無明顯違規跡象。但值得注意的是，王曉風妻子馬年麗(Nianli Ma)也同時遭校方解聘，目前這位圖書館職員的相關信息已從大學網站刪除。

在3月28日FBI搜查行動的同日下午2時14分，坦福德收到校方發給王曉風的解雇通知郵件，該信件由印大教務長施里瓦斯塔夫(Rahul Shrivastav)簽署，但信中未說明具體原因。基於教師治理經驗，坦福德說，校方調查很可能仍在進行，「若真發現嚴重不端行為，面對輿論壓力的校方理應通過新聞稿高調宣布，而現在的沉默反而說明存在問題。」

作為教師代表，坦福德最憂慮校方對終身職教授無預警解聘且不作解釋的行為，因為正常情況下，面對國土安全部調查，校方至少應表態「這位任職20年的傑出學者始終表現優異」，然而現在卻保持沉默，「這令人無法接受。」

FBI 聯邦政府 國土安全部

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