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入帳半小時就被盜刷光 伊州糧食券詐騙年損千萬

入帳半小時就被盜刷光 伊州糧食券詐騙年損千萬

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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提供低收入民眾糧食補助款的EBT卡，近兩年遭盜用嚴重。(本報檔案照片)
提供低收入民眾糧食補助款的EBT卡，近兩年遭盜用嚴重。(本報檔案照片)

最新提交伊利諾州議會的報告揭露，詐騙集團在短短兩年多間，從營養補充援助計畫(SNAP)竊走數千萬元，時至今日，糧食券詐騙仍然持續發生。

根據伊州福利廳的數據，2022年10月至2024年12月期間，EBT(存放糧食劵補助金額的電子卡)出現近12.4萬筆詐騙交易，多達3.8萬多戶家庭受害，損失金額2100萬元。僅2024年，被竊取金額就有1250萬元，占追蹤開始以來總詐騙金額的57%。

LexisNexis風險解決方案政府業務執行長塔爾科夫(Haywood Talcove)指出，「全美盜卡案激增，導致持有EBT的民眾陷入無力購買食品的困境。」根據美國農業部最新數據，截至去年9月30日，全國被盜金額超過2.2億元。

兩名受害者公布自己的經歷，其中芝加哥一名婦女1月31日遭盜刷1039元，六筆交易全數發生在紐約長島同一家雜貨店，且這些交易僅用了43分鐘。另一名芝加哥男子2月9日福利金入帳才半小時，卡內的698元，就分別在紐約、新澤西和賓州三地的商戶被盜刷，他表示，福利廳後來只換發了新卡，並要求等待下月福利金，然而一下子損失了好幾百元的買菜錢，他擔心無法養家。

伊州約有逾百萬家庭使用EBT卡(Link卡)領取SNAP福利，這些卡片未配備現代信用卡普遍使用的安全晶片，使犯罪分子能透過側錄器盜取資料。美國特勤局芝加哥辦事處助理特工主管莫里(James Morley)解釋,，「側錄器透過藍牙即時傳輸資料，犯罪分子可能在外州甚至境外接收。」他質疑，「為何全球十多年前就改用晶片卡，糧食券計畫卻未跟進？」

加州2025年將率先推出晶片EBT卡，奧克拉荷馬州跟進。伊州選擇參與美國農業部的行動支付試點計畫，即允許將Link卡加入手機錢包感應支付。塔爾科夫說，手機支付比晶片卡更安全，但特勤局警告，商店必須升級老舊刷卡機。該局正全國搜查側錄裝置，2024年10月在庫克郡發現六台，2025年已在拉斯維加斯至華府等地查獲數十台。

針對2024年12月20日截止的被盜福利金賠償，伊州第九選區國會眾議夏考斯基(Jan Schakowsky)表示，國會共和黨員拒絕支持全面賠償法案，目前被盜金額均無法再提供補償。。

伊州 芝加哥 糧食券

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