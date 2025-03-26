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分時度假爭議 密州夫婦墨西哥被捕入獄 索求25萬才釋放

特派員黃惠玲／即時報導
密西根州的亞其歐夫婦，目前仍關押在墨西哥監獄。(臉書)
密西根州的亞其歐夫婦，目前仍關押在墨西哥監獄。(臉書)

住在密西根州的一對夫婦，日前使用分時度假(timeshare)到墨西哥坎昆(Cancun)一處度假村度假，沒想到飛機降落坎昆機場，兩人立刻遭到海關拘留逮捕，指兩夫婦涉及未結案的刑事詐欺，直接把兩人送進監獄關押至今。

當事人夫婦的女兒胡爾(Lindsey Lemke Hull)指控，這是一場分時度假合約引發的司法不公。她說，爸媽是佛羅里達州「宮殿度假村」(Palace Resorts)度假公司的會員，該公司在墨西哥擁有多處度假村與分時度假物業。這對密西根州夫婦被指拖欠宮殿度假村(Palace Resorts)逾11.7萬元信用卡消費款項，遭指控詐欺罪而在墨西哥被捕。

她指控「宮殿度假村」因其父母曾對美國運通卡上的度假村消費提出爭議，現正進行報復性追責。胡爾在臉書發出聲明稱，「對我父母的非法拘禁，僅僅是因為他們對宮殿度假村透過美國運通卡的不當收費提出異議」，家人原以為這起糾紛已解決。

然而她的父母卻在坎昆遭拘留逮捕。胡爾表示，現在該度假公司要求其父母必須滿足特定條件，才能從這座她形容為「高度戒備監獄」的設施獲釋。根據胡爾在臉書的發文，該公司不僅索要25萬元及簽署保密協議，更要求他們在臉書發文承擔所有監禁責任，「這還不夠，他們甚至強迫我父母必須公開向宮殿度假公司道歉。」

胡爾提到，「母親非常困惑，經常哭泣，對這起案件中的腐敗情況一無所知，因此感到恐懼。她更因無法見到丈夫或討論任何事而崩潰，」她表示，母親只能孤立無援地待在監獄。

跟她的母親克利斯堤‧亞其歐(Christy Akeo)同行的是60歲的繼父保羅‧亞其歐(Paul Akeo)，繼父曾服役於美國海軍21年，現為密西根州警務人員。

胡爾控訴，「我們的國家竟放任兩位美國公民，因分時度假糾紛被關在墨西哥監獄」。

胡爾曾是密西根州立大學體操隊兩屆全國冠軍，也是隊醫那薩爾(Larry Nassar)性侵案的倖存者。如今她只盼父母能平安歸來。「我們需要政府協助，」她疾呼，「必須讓他們意識到，有兩名無辜美國人正因分時度假糾紛被墨西哥當局扣為人質。若政府不採取行動，等同縱容這種行為。」

根據指出，該案最新聽證會裁定，宮殿度假春將獲得六個月補充證據時間，這意味著胡爾的父母至少還須在墨西哥監獄關押半年。目前尚未確定審判日期。

墨西哥 密西根州 美國公民

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