提供中國學生學者信息加劇迫害 馬大連署籲校長抵制

馬大有2000多位中國留學生、訪問學者。(馬大臉書)

針對國會眾院 「美國與中國共產黨 戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on the Chinese Communist Party)要求大學提供校內中國籍教師、研究生、大學生信息，馬里蘭大學研究生工會(UAW)指此舉加劇對中國學生學者的「不公正迫害」，更是對高等教育公然恐嚇、散播恐懼，工會發起連署請願呼籲馬大校長抵制勿配合。

UAW的發起的連署行動信函中寫道：馬里蘭大學19日收到「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」來函，要求提供有關馬大校內中國籍教師、研究生及大學生的信息，並特別關注他們的研究內容與資助來源。

工會稱，這封信是現行排外政策的進一步升級，是對高等教育的公然恐嚇與散播恐懼的行為。打著「國家安全」的旗號，中國學生學者近年頻繁遭受騷擾、審問，甚至被拒絕入境，其中也包括馬里蘭大學的三名校友。在當前政府的推動下，這種不公正的迫害正在加劇。

UAW表示，儘管該封信針對的是中國公民，但一旦校方滿足這些要求，等於開創危險先例，為將來妖魔化任何被視為「威脅」的群體提供了正當性。

工會稱，這些對國際學者受到公然攻擊，與各州立法機構和聯邦政府 持續對學術自由打壓密不可分。

工會要求馬大校長派恩斯(Darryll Pines)不要配合川普政府的要求，「馬大必須抵制任何基於國籍，對我們的成員進行針對性、替罪羊或種族歸納的行為。」工會發起簽署，要求馬大採取以下行動：

-拒絕提供任何與該委員會要求的中國籍教師、博士後研究員、研究生及大學生相關的信息。

-拒絕任何與國土安全部(DHS)及移民與海關執法局(ICE)的自願合作。

-為受到針對、遭絕入境及/或被驅逐的學生、教職員提供支援，並採取主動措施防止此類侵犯隱私權、正當程序權利及公民自由的行為。

-公開重申大學對學術自由、包容性，以及保護所有社群成員(無論國籍、種族或族裔)的承諾。

請願網址：https://reurl.cc/Lab7e7。

針對UAW發出的郵件，馬大行政部門23日回復稱，他們將「竭盡全力配合聯邦調查」，但卻未對保護校園內中國研究人員作出任何實質性承諾。工會表示，這無異於承認校方正全力配合該委員會的調查。UAW呼籲，除了簽署請願書外，也希望大家直接向校方領導層發送郵件(內容可參考：https://umd-glu.github.io/dontcomply.html)，譴責校方順從這種惡意信息調查的立場並重申訴求。

根據馬大國際教育辦公室(Office of International Affairs)的公開報告，2023年該校國際學生總數超過6000人，其中中國學生占比約30%-40%(含大學、研究生和訪問學者)，即約2000多人。其中攻讀工程、商科、計算機等專業的中國學生在研究所比率較高。