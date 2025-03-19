國防部要砍6萬文職 現僅1/3自願離職

五角大廈計畫裁減6萬個文職崗位。(阿靈頓國家公墓之旅官網截圖)

一位高階國防官員18日告訴美聯記者，國防部 將削減約5萬至6萬個非軍事職的文職職位，但在未來幾個月內，只有不到2萬1000名接受自願離職的員工將陸續離開崗位。

為了實現對超過90萬個文職人員裁減5%至8%的目標，該官員表示，五角大樓擬通過不替補常規離職員工的方式，藉著每月削減約6000個文職來達標。

不過，此舉可能導致軍人被調來填補因招聘凍結而空缺的文職職位，也引發部分擔憂。這位匿名提供人事細節的官員則表示，國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)希望確保裁減不會影響軍事準備。

這位官員承認，遭裁減的文職人員中將包括「一些」退伍軍人，可能人數會達數千人。

該部門正在通過三種方式實現勞動力裁減：自願辭職、解雇試用期員工，以及在員工常規離職時不再替補人力。這位官員表示，各軍種和五角大樓官員正在逐案審查人員，以確保裁減不會影響關鍵的國家安全工作。

官員們未透露有多少國防部文職人員申請了自願離職，但提到申請這項名為「岔路口」(Fork in the Road)方案的人數，超過了最終獲批人數。

這位國防官員表示，「絕大多數」申請獲准，但在某些情況下，考慮國家安全原因或為確保一個辦公室不會有太多人同時離開，申請會被拒絕。

他補充說，赫塞斯還授予了各軍種部長和國防部人事領導人豁免招聘凍結的權力。

他說，國防部每年平均聘用7萬名文職人員，相當於每月聘雇約6000人。由於各軍種在決定哪些職位不受凍結影響方面有很大的自由度，目前尚不清楚這7萬人中有多少人會被裁。

官員補充，赫塞斯有信心在不對軍事準備產生負面影響的情況下完成人員裁減。赫塞斯上個月在德國指出，他歡迎政府效率部DOGE到五角大廈 ，並稱「總部存在浪費、冗餘和人手過多的問題，需要解決。」