攜裝滿子彈槍枝到教堂 維州華男意圖大規模槍擊認罪

姜瑞意圖在維州教堂發動大規模槍擊認罪。(威廉王子郡警局)

2023年攜帶裝滿子彈的槍枝，前往維吉尼亞州 威廉王子郡(Prince William County)一座大型教堂，意圖發動槍擊 的華裔 男子姜瑞(Rui Jiang，音譯，35歲)，6日在聯邦法庭承認自己計畫在教堂展開大規模槍擊，法官預計在6月量刑，其罪名最高可處終身監禁。

該案檢察官表示，這起案件千鈞一髮，差點釀成重大悲劇。

報住Falls Church市的姜瑞，被指控犯下三項聯邦罪行，這些罪行均與他計畫襲擊Park Valley教堂有關，該教堂約有1000名會眾。姜瑞曾聲稱自己無罪並提出無罪抗辯。

檢察官在該案審判的四天期間向陪審團面展示了大量證據，這些證據證明姜瑞曾擬在2023年9月24日於Park Valley教堂殺害會眾。陪審團裁定姜瑞試圖阻礙教堂會眾自由行使宗教信仰罪成。

檢察官表示，在周日禮拜前48小時，姜瑞曾採取系列的槍擊準備行動。檢察官說，姜瑞購買了一把半自動槍枝和50發子彈。在前往教堂前還去練習了射擊，並拍攝了武器照片。

檢察官還提到，姜瑞在周日當天凌晨2時左右曾先到過教堂，並拍攝了把槍指向顯示教堂圖像的電視畫面照片，及他焚燒聖經的照片。

2023年9月24日前的多篇筆記和社交媒體帖子中，姜瑞寫道：「除非我殺了或傷害某人，否則我不會罷休」、「我迫不及待要摧毀上帝」、「我來這裡是為了針對男人，並剝奪他們上帝每天實際上剝奪了我的生活」。

檢察官表示，姜瑞寫道，希望人們在被子彈擊中流血時乞求最後的吻。檢察官還指出，姜曾向教堂發送電子郵件，內容包括「請取消我的會員資格。我受夠了這一切」、「我恨你們所有人」。

檢察官稱，姜瑞並在他家中留下信件向家人道歉，他寫道「我為我已經做和即將做的事情感到抱歉。」

在他前往教堂的當天早上，姜瑞甚至在網上搜索了如何干擾911呼叫中心的方法，並戴上耳機以便在教堂時收聽警方無線電通話。

禮拜當天，姜瑞到教堂後從兒童照護中心的後門進入，教堂志願保安注意到其行為異常曾上前關切。姜瑞還敲擊教堂的玻璃以測試其是否防彈。

一名曾與姜瑞約會的女性，在姜前往教堂前看到他在社交媒體上發布的令人不安帖子而撥打911報案。姜瑞抵達教堂20分鐘後，一名警察到場並對他展開詢問。

姜瑞的公設辯護人表示，他的發文是一種求助的呼聲，他在發洩情緒，並未向任何人開槍。公設辯護人還告訴陪審團，專家作證稱，人們幻想但未實施大規模槍擊的情況並不罕見。