歷任3民主黨總統高層 芝前市長批該黨過於關注跨性別

前美國駐日大使、前芝加哥市長伊曼紐。(伊曼紐臉書)

前美國駐日大使、前芝加哥 市長伊曼紐(Rahm Emanuel)出席芝城一場論壇時，指責民主黨 過於關注跨性別洗手間等議題，而忽視了教育和犯罪問題。

已經回到芝加哥定居的伊曼紐現為有線電視台CNN的政治評論員，在民主黨2024年選舉失敗後，他成為該黨直言不諱的批評者。他3日出席芝加哥經濟俱樂部的論壇時表示，文化戰爭正在幫助共和黨在全國範圍內獲勝。

伊曼紐說，「我並不想在『覺醒文化』(woke culture)上挑起爭端。我想討論的是八年級學生閱讀能力不足的問題，」他表示，民主黨「不能成為一個相信公平，卻同時允許三分之二的孩子無法閱讀的政黨。」

當被問及他與進步派的分歧是否會影響他的政治前途時，他回答說，「別擔心，我很好。」

伊曼紐表示，民主黨「自己毀了」自己的政黨，因為他們忽視了美國夢的困境：能夠負擔得起住房和教育。他稱民主黨在這方面表現「失衡」。

他直言，「我們確實如此。我們毀了我們的政黨。我們對此必須負責，因此我們也有責任重建它。」

至於他自己的未來，伊曼紐表示他還需要更多時間，如果他選擇重返政壇，他將有許多地方選舉可以選擇參與，包括2026年可能取代聯邦參議員德賓(Dick Durbin)的參議院選舉(如果德賓退休)；2026年的伊州州長選舉(如果普立茲克不尋求連任)；2027年的芝加哥市長選舉，甚至2028年的總統競選。

尤其現任市長強森5日將在華府就芝加哥的庇護城市地位向美國眾議院監督委員會作證，但他的支持率已降至個位數。

「我還沒有結束公共服務，我希望公共服務也沒有結束對我的需求，」伊曼紐說。他稱普立茲克(被視為2028年總統候選人之一)為「偉大的州長」，並誓言如果他選擇競選連任，會給予支持。

論壇主持人瓊斯(Chris Jones)問伊曼紐，在擔任前總統拜登 時期的美國駐日本大使、前總統歐巴馬的幕僚長，以及前總統柯林頓的顧問後，他的抱負是否不在侷限於芝加哥？伊曼紐說，「Amy(伊曼紐妻子)和我把芝加哥稱為家。我們住在這裡。其次，如果你是一個全球城市，你應該為你的公民有一點全球經驗而感到高興。第三，芝加哥是我的家，也是我感到自在的地方。」