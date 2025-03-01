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擬向大湖海軍基地發動恐怖襲擊 前華裔水兵認罪

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擬向大湖海軍基地發動恐怖襲擊 前華裔水兵認罪

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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一名華裔前海軍水兵龐軒宇計畫攻擊大湖海軍基地(Naval Station Great Lakes)認罪。(大湖海軍基地官網截圖)
一名華裔前海軍水兵龐軒宇計畫攻擊大湖海軍基地(Naval Station Great Lakes)認罪。(大湖海軍基地官網截圖)

根據伊利諾州北區聯邦檢察官辦公室的聲明，一名前華裔海軍水兵龐軒宇(Xuanyu Harry Pang，音譯)在聯邦法院認罪，承認策畫襲擊位於北芝加哥的大湖海軍基地(Naval Station Great Lakes)。其共謀及企圖故意破壞國防物資、國防設施和國防公用事業，以損害、干擾及阻礙美國國防的罪名，最高可判處20年監禁，刑滿出獄後還將面臨終身監管。

38歲的北芝加哥居民龐軒宇是一名原籍中國的歸化公民，據稱他在新兵期間，曾對北芝加哥的大湖海軍基地進行監視，並計畫對芝加哥的密西根大道、芝加哥地區的火車站等地發動恐怖襲擊。

聯邦調查局(FBI)在2022年逮捕了龐，成功阻止了可能發生在大湖海軍基地的災難以及對密西根大道的襲擊計畫。全案在龐軒宇同意認罪後於2月28日解封。

根據法庭記錄，龐軒宇通過一名在哥倫比亞的未具名人士(文件中代號「個人A」)，於2022年與一名自稱與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)聖城軍有關的FBI秘密線人會面。該線人告訴龐，他希望在芝加哥地區發動恐怖襲擊，以報復美軍在2020年擊斃了IRGC聖城軍指揮官Qasem Soleimani。

最終，該線人將龐介紹給一名偽裝成聖城軍成員的FBI臥底。龐軒宇、「個人A」和FBI臥底通過加密訊息討論可能的襲擊目標，而龐當時正駐紮在大湖海軍基地。

2022年秋季，龐軒宇跟FBI臥底員工會面三次，並向對方展示了他手機中拍攝的大湖海軍基地內部照片和影片，以及密西根大道的影像，作為可能的襲擊地點。在一次會面中，龐向FBI臥底員工展示密西根大道的照片時說：「你們想要最大程度的破壞，對吧？」

法庭紀錄並未明確龐軒宇策畫恐怖襲擊的動機。芝加哥ABC新聞台法律分析師蘇費爾(Gil Soffer)表示，從公開的資料無法明顯看出他是如何成為激進化的，但「我們確實看到，他至少部分是為了錢。這是背叛國家的最古老的誘因。」

法庭文件顯示，龐計畫取得放射性釙，並提供了一部他覺得可用作引爆器的手機，這可能是為了製造髒彈(dirty bomb)。調查人員還表示，龐軒宇為潛在的襲擊者拿到軍服，以便他們潛入大湖海軍基地。

在一段加密訊息應用程序的對話中，龐提出以比特幣支付費用的要求，因為「攜帶那麼多現金對你或我來說都不安全。這是芝加哥，每天都有人被搶劫。」龐還表示，他會前往威斯康辛州購買自動武器。

龐軒宇目前仍關押在監獄不得保釋，他認罪後預計在今年5月27日判刑。

芝加哥 FBI 伊朗

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