母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

一架美軍運輸機12日首次將119名分別來自阿富汗、中國、巴基斯坦及烏茲別克等亞洲國家的非法移民運送到巴拿馬，意味著川普政府加快行動，驅逐那些難以遣返原籍國家的無證客。(歐新社)

一架美軍運輸機12日載運119名來自中國等亞洲多國的非法移民 飛至巴拿馬，而這項看似低調的驅逐行動，卻讓成千上萬背負遞解令華人無證客噤若寒蟬，「這表示縱使母籍國不接收也要被遞解出境」，背負遞解令近30年的華人無證客Mike說，最擔心的事還是發生了，「不敢想像未來被送到第三國，既回不去中國，也來不了美國怎麼辦？」

根據美國海關與移民執法局(ICE)去年11月的數據顯示，美國有3萬7908名中國公民應驅逐出境但尚未被拘留。

多年來，中國一直屬於拒絕或延遲接受被驅逐出境者的國家之一，這使美國在驅逐已獲最終驅逐令個人的遣返 作業上面臨複雜情況。

美國之音報導，那些不進行談判或拒絕接受其國民返回的國家被視為「頑固」或「不合作」。頑固國家不接受其國民返回，不合作國家會接受部分國民返回。根據一名ICE官員和一份國土安全部(DHS)驅逐行動文件，有15個國家被視為不合作，其中包括中國。

對此，中國外交部發言人毛寧日前被問及北京是否打算接受所有在美國非法居留的中國公民時提到，「中國政府堅決反對任何形式的非法移民。我們與美國等國的移民和執法部門開展了務實合作，取得了積極成果。在遣返問題上，中國的原則是在核實後，接收被確認為中國大陸公民的被遣返者。」

Mike是在1991年持B2旅遊簽證入境美國，後由律師提出「政治庇護」申請綠卡，但被法官以他是從香港到美國而裁決遞解。30多年來，儘管試圖翻案，但都陰錯陽差失敗，期間也被拘捕過，不過因中領館找不到他的戶口做不了旅行證，加上國會議員求情幸運獲釋。

川普 2016年首度當選總統的隔年，移民局從以往要求Mike每個月或幾個月報到，改成每周必須報到，移民官並嚴厲要求他一定要拿護照到案，後來他到中領館取得已申請護照證明，移民局才允許他三個月報到一次，直到新冠疫情爆發。

疫情加上拜登執政，他度過了平靜的四年。沒料到這次川普再次勝選，並揚言將把母籍國不接收或缺乏旅行證件者，一律送至第三國。「原以為川普只是說說而已，但隨著第一架航班起飛，噩夢變成現實。」

據悉，在首架班機送出119位無證客後，近期還將有兩批共360名非法移民被空運至巴拿馬。

巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)表示，巴拿馬會作為這些被遣返非法移民的「中轉地」，這些非法移民將會轉移該國東部與哥倫比亞接壤的達連(Darién)地區，入住當地庇護所等候遣返原籍國，整個過程由國際移民組織(International Organization for Migration)負責。

除巴拿馬外，川普政府也收到薩爾瓦多及瓜地馬拉承諾，接受其他國籍的非法移民。

移民律師劉龍珠表示，這些被送到第三國的無證移民，可能將滯留巴拿馬很長一段時間，最終「回也回不去中國，來也來不了美國」，在此同時，背負遞解令的華人現階段也非常擔心定期到移民局報到時遭到拘捕。

對於現階段的種種狀況，劉龍珠說，其實非法入境美國且背負遞解令者，只要沒有犯罪紀錄，仍有機會通過合法途徑盡快解除遣送憂慮。

他解釋，雖然川普嚴打非法移民，但如非法入境者符合「本身無犯罪紀錄」、「與美國公民結婚或小孩都是美國公民」等情況的話，可先申請結婚綠卡130、130A，接著提出601a豁免，只要獲得批准即可到國家簽證中心開案，並轉換為合法身分。

假使無證且已被抓捕，則可申請暫緩遞解(246 motion)，先爭取延長遣送出境時間。