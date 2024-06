神鬼奇航演員 夏威夷衝浪好手裴利遭鯊攻擊喪生

衝浪好手裴利。(美聯社)

夏威夷 當局表示,當地衝浪好手裴利(Tamayo Perry)23日不幸遭鯊魚攻擊身亡,享年49歲。裴利曾在賣座電影「神鬼奇航」系列及電視影集「檀島警騎2.0」出現。

法新社報導,裴利23日在歐胡島(Oahu)的馬雷卡哈納海灘(Malaekahana Beach)遭鯊魚攻擊後喪生。

裴利曾在廣受歡迎的奇幻冒險片「神鬼奇航4:幽靈海」(Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides)中扮演海盜,他也曾出現在重拍的電視影集「檀島警騎2.0」(Hawaii Five-O),以及主要在夏威夷拍攝的影集「LOST檔案」(Lost),還有2002年的衝浪電影「碧海嬌娃」(Blue Crush)。

除了演藝舞台,裴利還是一名救生員和職業衝浪選手,廣為當地人所知。

檀香山海洋安全局(Honolulu Ocean Safety)代理局長賴吉爾(Kurt Lager)表示,作為一名救生員,裴利在歐胡島北岸「受到所有人喜愛」。

賴吉爾說:「裴利的個性很有感染力,人們愛他,但他更愛大家。」

檀香山市長布蘭賈迪(Rick Blangiardi)在記者會上表示,裴利的逝世是「悲劇」。

布蘭賈迪說:「裴利是一位傳奇的水上好手,備受尊敬。(他)在這裡長大,也是我們海洋安全團隊的優秀成員。」