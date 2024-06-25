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神鬼奇航演員 夏威夷衝浪好手裴利遭鯊攻擊喪生

中央社洛杉磯24日綜合外電報導
衝浪好手裴利。(美聯社)
衝浪好手裴利。(美聯社)

夏威夷當局表示，當地衝浪好手裴利（Tamayo Perry）23日不幸遭鯊魚攻擊身亡，享年49歲。裴利曾在賣座電影「神鬼奇航」系列及電視影集「檀島警騎2.0」出現。

法新社報導，裴利23日在歐胡島（Oahu）的馬雷卡哈納海灘（Malaekahana Beach）遭鯊魚攻擊後喪生。

裴利曾在廣受歡迎的奇幻冒險片「神鬼奇航4：幽靈海」（Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides）中扮演海盜，他也曾出現在重拍的電視影集「檀島警騎2.0」（Hawaii Five-O），以及主要在夏威夷拍攝的影集「LOST檔案」（Lost），還有2002年的衝浪電影「碧海嬌娃」（Blue Crush）。

除了演藝舞台，裴利還是一名救生員和職業衝浪選手，廣為當地人所知。

檀香山海洋安全局（Honolulu Ocean Safety）代理局長賴吉爾（Kurt Lager）表示，作為一名救生員，裴利在歐胡島北岸「受到所有人喜愛」。

賴吉爾說：「裴利的個性很有感染力，人們愛他，但他更愛大家。」

檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）在記者會上表示，裴利的逝世是「悲劇」。

布蘭賈迪說：「裴利是一位傳奇的水上好手，備受尊敬。（他）在這裡長大，也是我們海洋安全團隊的優秀成員。」

夏威夷

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