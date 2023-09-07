謀殺嫌疑人從喬治華盛頓大學逃跑 FBI懸賞1萬元緝拿

被控謀殺罪的30歲非裔海恩斯，6日下午從喬治華盛頓大學醫院逃跑。（華府警方提供）

喬治華盛頓大學(GWU)6日晚間發布「就地避難令」(shelter-in-place order)，警方表示，被控謀殺罪的男子海恩斯(Christopher Haynes)從該校醫院逃跑，此事引起師生恐慌，校方7日表示海恩斯已不在學校附近，全校課程恢復正常，聯邦調查局懸賞1萬元緝拿海恩斯。

警方表示，非裔男子海恩斯今年30歲，6日下午3時30分左右逃脫警方控制，他身高約六呎，體重205磅，留著齊肩的辮子，逃跑時穿著白色西裝外套、黑色T恤、灰色短褲，並穿了一隻紅鞋，後來該鞋子被警方找到。

海恩斯沒有被銬住，但他逃跑時右手腕上有一副黑色手銬；警方也公布了一張從社區住戶監控錄像拍到的海恩斯照片，聯邦調查局(FBI)現懸賞1萬元，呼籲對海恩斯行蹤有線索的民眾協助緝拿。

剛到美國不久的博士生周Mercy說，雖然6日當天沒課，但收到學校通知還是有點震驚，「以前聽過華府 部分社區治安不好，但覺得學校附近應該不成問題，平時也很少晚上在外，沒想到剛開學沒多久就發生這種事」，她在中國的母親也頗為擔心，7日一早就打電話來問候，叮囑她注意安全，也盡量和同學結伴出行，「沒想到首都還會發生這種事。」

即將畢業的碩士生任黎佳6日下午從學校離開不久就收到緊急的「就地避難」通知，「我剛下課覺得太餓了，就決定去超市買東西，沒想到飢餓感帶我脫離了危險。」

另一名在喬治華盛頓大學工作的華裔 研究者瑩瑩6日下班坐地鐵 回家的路上，「發現多條道路都被封鎖，頭上直升機飛來飛去，想說一定是出事了，後來一查郵件，果然有嫌疑人在逃」，她說工作多年第一次碰到這種狀況。