我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

佛州婦1行李箱毀損 抗議後航空公司寄13個賠她

2023芝城瀕危建築 市區摩天樓列榜首

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
大陸罐頭公司(Continental Can Co.)。(保存芝加哥官網)
大陸罐頭公司(Continental Can Co.)。(保存芝加哥官網)

建築一直是芝加哥聞名全球的特色之一，不過，該市部份建物隨著年代久遠且未受到維護，現面臨拆除命運。由「保存芝加哥」(Preservation Chicago)8日公布的最新年度「芝城最瀕危建築」名單顯示，從州街(State St.)上的兩座摩天大樓到芝加哥工業時期的歷史遺跡，都有建物岌岌可危。

位於南州街202號的世紀大廈(Century Building)與緊鄰的220號消費者大廈(Consumers Building)，高居該份瀕危建物名單的榜首，這兩座建築的歷史都可以追溯到 20 世紀初，「保存芝加哥」並曾發起連署向聯邦請願不要拆除的行動。

分別建於1915年、1913年的的世紀與消費者大樓，外牆是由奶白色的陶土建成，聯邦政府2007年購入這兩棟高樓後，一直受到忽視，原本有意擴建為辦公樓的計畫，卻從來沒有實現，保護古蹟建物者說，消費者大樓是由Jenney, Mundie Jensen設計，世紀大廈則有Holabird Roche設計。

基於安全考量，聯邦國會去年通過了一筆5200萬元的經費，作為拆除世紀與消費者大樓的費用，「保存芝加哥」執行主任米勒(Ward Miller)說， 由於這兩座建物都是「國家信託歷史地點」(National Trust of Historic Places)，究竟是否拆除目前政府正在舉行聽證會，希望能夠找出拆除外的可能替代方案。

今年「瀕危建物名單」中，還有幾處距離華埠不遠的建物，包括：

●大陸罐頭公司(Continental Can Co.)：這座建物位於不少華人聚居的麥金利公園區(Mckinley Park)，地址為3815 S. Ashland Ave.，該建築由 Samuel Scott Joy於1920年設計推出，不過，這座建物早就空置多年，附近也有多棟雷同建物，在芝城工業發達期曾盛況空前的這區，目前已經破敗不堪。

●菲斯克電力站(Fisk Power Station)：地址在1111 W. Cermak Road這座已關閉的工廠，為Shepley、Ruan和Coolidge在1903 年設計，電力站當時的發電量和效率，曾為芝城發展做出相當貢獻，目前這座工廠已納入一塊占地50畝潛在開發土地。

●達門筒倉(Damen Silos)：位於55號公路旁的這座倉庫，地址在2860 S. Damen Ave.，1906年由土木工程師梅特卡夫(John Metcalf)設計，原由州府持有該片土地，後來賣給塔丁家族 (Michael Tadin Jr.) ，這座糧倉也是芝城農產品市場的歷史足跡。由於附近的MAT Asphalt近年屢屢收到麥金利公園民眾的污染投訴，因此基於安全考量，塔丁計畫將筒倉拆除。

世紀大廈與消費者大樓名列「保存芝加哥」今年瀕危建築的首位。(特派員黃惠玲／攝影)
世紀大廈與消費者大樓名列「保存芝加哥」今年瀕危建築的首位。(特派員黃惠玲／攝影)
達門筒倉(Damen Silos)。(保存芝加哥官網)
達門筒倉(Damen Silos)。(保存芝加哥官網)
菲斯克電力站(Fisk Power Station)。(保存芝加哥官網)
菲斯克電力站(Fisk Power Station)。(保存芝加哥官網)

芝加哥 芝城 華埠

上一則

芝城今夏大型活動爆滿 交通、噪音引民怨

延伸閱讀

芝城今夏大型活動爆滿 交通、噪音引民怨

芝城今夏大型活動爆滿 交通、噪音引民怨
歡慶聖派翠克節 芝加哥河染綠 3/11登場

歡慶聖派翠克節 芝加哥河染綠 3/11登場
別錯過奇觀…慶聖派翠克節 芝加哥河周六瞬間變綠

別錯過奇觀…慶聖派翠克節 芝加哥河周六瞬間變綠
慶祝婦女節 李惠華獲頒芝城傑出婦女獎

慶祝婦女節 李惠華獲頒芝城傑出婦女獎
台灣愛樂4月23日芝城演出 門票開賣

台灣愛樂4月23日芝城演出 門票開賣
郭富城3/14將出席芝城「風再起時」北美首映

郭富城3/14將出席芝城「風再起時」北美首映

熱門新聞

前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23
芝城西南郊柏林布魯克警局表示，5日晚間該市一起可能是入室竊盜引發的槍擊案，造成3死1傷。(柏林布魯克警局臉書)

疑感情糾紛 芝17歲男闖女友家槍殺3人 1重傷

2023-03-06 16:00

超人氣

更多 >
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回
九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅

九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅
手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色
福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援
獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂

獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂