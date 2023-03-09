2023芝城瀕危建築 市區摩天樓列榜首

大陸罐頭公司(Continental Can Co.)。(保存芝加哥官網)

建築一直是芝加哥 聞名全球的特色之一，不過，該市部份建物隨著年代久遠且未受到維護，現面臨拆除命運。由「保存芝加哥」(Preservation Chicago)8日公布的最新年度「芝城 最瀕危建築」名單顯示，從州街(State St.)上的兩座摩天大樓到芝加哥工業時期的歷史遺跡，都有建物岌岌可危。

位於南州街202號的世紀大廈(Century Building)與緊鄰的220號消費者大廈(Consumers Building)，高居該份瀕危建物名單的榜首，這兩座建築的歷史都可以追溯到 20 世紀初，「保存芝加哥」並曾發起連署向聯邦請願不要拆除的行動。

分別建於1915年、1913年的的世紀與消費者大樓，外牆是由奶白色的陶土建成，聯邦政府2007年購入這兩棟高樓後，一直受到忽視，原本有意擴建為辦公樓的計畫，卻從來沒有實現，保護古蹟建物者說，消費者大樓是由Jenney, Mundie Jensen設計，世紀大廈則有Holabird Roche設計。

基於安全考量，聯邦國會去年通過了一筆5200萬元的經費，作為拆除世紀與消費者大樓的費用，「保存芝加哥」執行主任米勒(Ward Miller)說， 由於這兩座建物都是「國家信託歷史地點」(National Trust of Historic Places)，究竟是否拆除目前政府正在舉行聽證會，希望能夠找出拆除外的可能替代方案。

今年「瀕危建物名單」中，還有幾處距離華埠 不遠的建物，包括：

●大陸罐頭公司(Continental Can Co.)：這座建物位於不少華人聚居的麥金利公園區(Mckinley Park)，地址為3815 S. Ashland Ave.，該建築由 Samuel Scott Joy於1920年設計推出，不過，這座建物早就空置多年，附近也有多棟雷同建物，在芝城工業發達期曾盛況空前的這區，目前已經破敗不堪。

●菲斯克電力站(Fisk Power Station)：地址在1111 W. Cermak Road這座已關閉的工廠，為Shepley、Ruan和Coolidge在1903 年設計，電力站當時的發電量和效率，曾為芝城發展做出相當貢獻，目前這座工廠已納入一塊占地50畝潛在開發土地。