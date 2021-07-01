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爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

休士頓訊
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

休士頓西南區30日(周三)晚間發生槍手闖入住宅行刑式殺人案件，三人當場殞命，一名10歲女孩中槍後裝死，等歹徒離開後用手機連絡祖母，警方要求民眾提供線索破案。

休士頓的KTRK電視台報導，周三晚間大約10時30分，一名持槍男子走進位於Fondren街12100街段的一戶公寓，隨後向住在裡面的人連續開槍射擊，有兩名成人和兩名女孩中彈。

十歲的女孩手肘附近被子彈擊中後，她冷靜的忍痛裝死，等槍手離去後她用FaceTime手機應用程式跟祖母視訊，指出爸爸、媽媽和6歲的妹妹都已經死亡，祖母在螢幕上看到了現場的慘況。

祖母隨即打911電話向休士頓市警局報案，警察大約10分鐘後到達，這位勇敢的小女孩這段期間獨自面對三具屍體，但也沒有驚慌失措。警方隨後叫救護車把女孩送到醫院，她沒有生命危險。根據女孩給警方的陳述，槍手叫他們四人並排坐在沙發上，然後朝每個人的頭部分別開槍。

死亡的夫妻一共有四個孩子，8歲的男孩因為不在家而躲過一劫，1歲的小男孩在房間裡睡覺也未受傷害。10歲女孩向警察表示，開槍的男子戴著面罩，她認不出他的容貌。休士頓市警局副局長派翠西亞坎圖(Patricia Cantu)表示，兇手沒有打破門窗進屋，因此可能是受害人原本就認識的，警方正在調閱附近監控錄相機的視頻，希望能看出作案車輛的牌照等資訊，也希望居民提供線索幫助警方偵破這宗極端殘暴的兇殺案。

休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，三人當場殞命。 (KHOU11畫面截圖)
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，三人當場殞命。 (KHOU11畫面截圖)

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