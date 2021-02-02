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謊報工傷 亞裔餐廳老闆被控詐領康州福利

記者唐嘉麗／波士頓報導
康州亞裔男子被控詐領州府工傷賠償同時，在麻州開越南餐館賺錢。(記者唐嘉麗／攝影)
康州亞裔男子被控詐領州府工傷賠償同時，在麻州開越南餐館賺錢。(記者唐嘉麗／攝影)

49歲的亞裔男子黎懷(Hoai Le，音譯)因為欺詐索償和領取福利金，近日被康州州檢察官辦公室工人賠償欺詐控制局的檢查員逮捕，被控欺詐罪和偽證罪。

據該案逮捕令文件，黎懷2018年9月，在康州懲教署工作期間，因一次囚犯住房部門緊急事件受傷。他聲稱自己上背和下背部受傷，通過該州工人補償計畫，以臨時完全殘疾狀態(Temporary Total Disability status)，領取福利金；從2018年10月8日至2019年6月26日，共領取4萬7982元工人賠償金；但根據個案紀錄，這段期間，他一直在麻州East Longmeadow鎮上開設和管理名為 Pho Delicious的越南餐館。

依規定，領取福利金期間，收受者應毫無工作能力，須通報傷勢改善程度，並披露福利金以外的任何收入。

黎懷從未向康州透露情況，也在檢察長辦公室的宣誓證詞中否認領取福利金時有工作。指控文件中指出，檢方握有的監視錄像和文件資料與黎懷的說法完全不同。

黎懷被捕後，已繳交3萬5000元保證金獲釋，5日將在哈特福德高等法院出庭應訊。

福利 越南 亞裔

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