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柏斯菲卡碼頭持續塌陷 官員爭取聯邦經費

記者王子涵／舊金山即時報導
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柏斯菲卡市經理查彭蒂爾表示，工人上週已開始在碼頭基座兩側移動約150顆大型岩石，以穩定結構。下一步將針對L形碼頭的第一段橋面進行加固。（記者王子涵╱攝影）

柏斯菲卡市(Pacifica)地標性碼頭近期因結構受損封閉，連帶導致經營數十年的Chit Chat Cafe被拆除，引發社區關注。國會眾議員李卡多（Sam Liccardo）周一(15日)上午在碼頭前召開記者會，呼籲聯邦與州政府提供資金與政策彈性，協助柏斯菲卡市進行碼頭修復及海岸加固工程。

李卡多表示，柏斯菲卡面臨的挑戰並非個案，全美許多海岸社區都正承受海岸侵蝕與氣候變遷帶來的壓力。他強調，政府不能等到災害發生後才投入資源，而應讓地方政府在災前就能使用相關資金，推動基礎設施補強與防災工程。

「我們必須盡一切努力保護柏斯菲卡和海岸地區，」李卡多說，「氣候並不在乎我們是否相信氣候變遷。如果我們不採取行動，海洋終將在海岸侵蝕的戰役中勝出。」

柏斯菲卡碼頭本月稍早因市府工作人員發現大裂縫而關閉。出於安全考量，市府上周拆除了位於碼頭旁、已有數十年歷史的Chit Chat Cafe，以避免建築物坍入海中。市府也已宣布進入緊急狀態，並展開初步修復工程。

柏斯菲卡市經理查彭蒂爾（Sean Charpentier）表示，工人上周已開始在碼頭基座兩側移動約150顆大型岩石，以穩定結構。下一步將針對L形碼頭的第一段橋面進行加固。

市府先前曾完成碼頭修復需求分析，當時估算修復費用已接近2000萬元，且尚未包含近期新增損害。地方官員表示，過去修復遲遲無法推進，主要原因是資金不足。

柏斯菲卡市政碼頭建於1970年代，最初用於將廢水輸送至更遠海域，後來逐漸成為地方重要地標，也是釣魚、捕蟹及居民休閒聚會的重要場所。

居民卡多特（Bae Cadotte）表示，她和兒子過去每天早上都會到碼頭，先在Chit Chat Cafe買咖啡和魚餌，再前往釣魚。她說：「柏斯菲卡碼頭不只是一座碼頭，它把人們和社區連結在一起。」

Chit Chat Cafe共同業主戴維斯（Ginger Davis）表示，咖啡館的拆除不只是店家的損失，更是整個釣魚與捕蟹社群的重大打擊。她說，許多顧客每天一開門就來到店內，只為喝杯咖啡或熱巧克力暖身。

李卡多指出，目前柏斯菲卡市可能尋求多項資金來源，包括國家海洋暨大氣總署（NOAA）先前核給的約96萬3000元碼頭欄杆修復經費。他認為，該筆資金應允許重新分配，用於碼頭重建工程。此外，市府也希望延長由聯邦緊急事務管理署（FEMA）及加州緊急服務辦公室支持的930萬元Esplanade Drive基礎設施保護計畫。

另一項可能資金來源，是柏斯菲卡市原本透過「建設韌性基礎設施與社區計畫」（BRIC）取得的5000萬元。該資金原計畫用於Beach Boulevard海堤翻新工程，但去年川普政府取消該計畫後，資金被撤回。FEMA今年3月在聯邦法官命令下重新開放申請。李卡多表示，雖然該筆款項主要用於海堤工程，但也可望協助碼頭相關修復。

李卡多並宣布，計畫下周在國會提出一項跨黨派法案，允許地方政府將社區發展整筆撥款（CDBG）用於防災基礎建設。目前相關資金多半只能在災害發生後使用。他說，地方政府應該擁有更大彈性，把資金用在關鍵防災工程上。

州參議員貝克（Josh Becker）形容，失去碼頭「就像少了一條手臂」。他表示，柏斯菲卡碼頭是社區聚會場所、城市驕傲，也是地方經濟動力。他指出，居民多年來一直提醒政府碼頭老化問題，「這再次證明，事前預防遠比事後補救更重要。」

州眾議員伯曼（Marc Berman）也呼籲州府與聯邦政府介入協助。他表示，相關問題已累積多年，雖然令人遺憾的是，要到碼頭封閉與Chit Chat Cafe拆除後才真正喚起行動，但他承諾將推動更多資源，協助柏斯菲卡市修復或重建碼頭。

市府上週拆除了位於碼頭旁、已有數十年歷史的Chit Chat Cafe，以避免建...
市府上週拆除了位於碼頭旁、已有數十年歷史的Chit Chat Cafe，以避免建築物坍入海中。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 市府人員發現碼頭出現大裂縫，基於安全風險先行封閉，並拆除位於旁邊、恐坍入海中的Chit Chat Cafe，以避免更大事故。

  • 他希望聯邦與州政府允許地方把災前資金用於防災工程，並考慮重分配NOAA欄杆經費、延長Esplanade保護計畫及運用BRIC資源。

  • 居民認為碼頭連結社區生活與日常休閒，官員則把它視為城市驕傲和經濟動力，並強調應及早投入維修，避免事後才被迫補救。

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