金山灣區媽媽教室春季課表出爐 台灣醫療健康成重點

金山灣區媽媽教室4至6月春季班課表已出爐，內容包括生活、園藝、美食、醫健、科教與文學講座。（主辦單位提供）

金山灣區 媽媽教室今年4至6月春季班課表已出爐，內容包括生活、園藝、美食、醫健、科教與文學講座。

首堂生活講座由舊金山台貿中心主任劉美智主講「台灣醫療健康管理新趨勢」，時間是4月3日。近來非常多灣區僑胞回台健檢、做醫美，相信也有許多人對回台健檢有不少興趣，劉美智將深入剖析台灣目前健檢等相關趨勢與服務介紹。

接著許承恩主講「園藝講座」，時間是4月17日。灣區知名主廚李建軒教導大家做皮蛋豆腐怪味醬和蠔油鮮蝦粉絲、黃豆醬燜雞，時間是5月1日。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，美食課程限100位名額，要報名請早。

5月15日醫建講座由張佩寧主講「腦部健康與照護指南」；6月5日科技講座由劉嘉寧講解AI智慧生活術；6月19日文學講座則由鄧海珠主講「史詩巨片奧德賽」。

有興趣的僑胞民眾，活動時間為上午10時至12時，可至金山灣區僑教中心參加。詳細內容可上金山灣區媽媽教室臉書粉絲團：https://www.facebook.com/BayAreaWomensWorkshop。或電洽408-252-7070、電郵[email protected]。