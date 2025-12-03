Valley Fair購物中心「黑色星期五」槍擊涉案青少年被控謀殺未遂

聖克拉拉縣地檢長羅森(Jeff Rosen)3日(周三)宣布，地檢處已對涉嫌在「黑色星期五」當天於聖荷西 Westfield Valley Fair購物中心槍擊 三人的青少年提起謀殺未遂指控，受害者包括一名疑似敵對幫派成員和兩名購物者。羅森將請求少年法庭法官將此案移交成人法庭審理。

「當你只有17歲，帶著一把上了膛的槍進入擁擠的購物中心，胡亂掃射，險些造成人員傷亡，甚至多人死亡時，你就應該為此坐牢。」羅森在聖縣少年拘留所外的記者會上，面對著一排電視攝影機這樣說道。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，這名身材瘦削的青少年周三上午出現在少年法庭，他緊張地跺著腳，不時回頭看向他的母親和繼父。主審法官西爾瓦（Julianne Sylva）下令，被告必須繼續被關押在少年拘留所，並且不得與三名受害者接觸。下次聽證會定於15日舉行。檢察官表示，是否將這名青少年移交成人法庭的裁決，可能至少需要一個月或更長時間才能做出。

羅森表示，還有三名成年人將被控為窩藏嫌疑人，罪名是「窩藏」（harboring）了逃離商場的嫌疑犯。法庭記錄顯示，這三人包括21歲的穆里略（Allana Nevaeh Murillo），槍擊案發生時，有人看到她推著嬰兒車，帶著孩子和嫌疑人在一起；以及兩名男子，其中一人是嫌疑人的兄弟，與穆里略有戀愛關係。

法庭記錄還顯示，穆里略和嫌疑人的兄弟先前因涉嫌嚴重人身傷害的重罪案件於2023年9月被提起訴訟，目前處於保釋狀態。

羅森表示，對這名17歲少年的謀殺未遂指控是關於「是為了一個街頭犯罪團伙的利益」。 28歲的男性受害者胸部中槍，但幾天後就出院了。嫌疑人還被控兩項使用致命武器襲擊罪，致兩名旁觀者（一名女子和一名16歲少女）「嚴重受傷」，她們腿部中槍。

法官將決定嫌疑人是在少年法庭還是成人法庭受審。羅森表示，如果嫌疑人在少年法庭被判有罪，他最多可能面臨在少年管教所服刑三到五年，接受所謂的「安全監管」。而如果在成人法庭被判有罪，他可能至少要服刑15年才有資格獲得假釋。

「我不認為在少年管教所待3到5年就能讓這個17歲的孩子改過自新。我認為這不足以體現他行為的嚴重性，」羅森說， 「感恩節後的星期五，攜帶裝滿子彈的槍支 進入購物中心，並掃射六發子彈，這是極其危險的行為，需要相當長的監禁時間才能使此人改過自新。」

槍擊事件發生在11月28日下午5時40分左右，地點位於購物中心聖荷西一側梅西(Macy's)百貨女裝店附近的二樓走廊。

據警方稱，這名17歲的嫌疑人（由於未成年，警方未公佈其姓名）當時與三名涉案成年人在一起，他們遇到了一群素不相識的男子，但根據這些男子所穿的顏色，他們認為這些人與敵對街頭幫派有關。

雙方發生短暫的口角後，嫌犯據稱迅速從腰間拔出手槍，連開六槍。

槍聲引發了大規模恐慌，購物者紛紛湧向出口，或聽從商場工作人員和趕到現場的聖荷西警方的臨時疏散指令。其他人則躲進商店和餐館，甚至有人在商場對面居民家中尋求庇護。

隨後，聖荷西警方主導展開大規模搜捕行動，聖塔克拉拉警方（負責巡邏商場西半部）、聖克拉拉縣警長辦公室、加州公路巡邏隊、聯邦調查局和菸酒槍械管理局也迅速加入。警方稱，他們追蹤到這名青少年嫌疑人在聖荷西的一處住宅，並在周日晚間逮捕。

周一，當局透露，這名青少年因2月非法持有槍支指控而處於緩刑期。此前，他被判緩刑，並被要求完成諮詢和康復措施。如果成功完成這些措施，指控將被撤銷。