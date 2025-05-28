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聖塔克拉拉縣司法訓練中心救治亞裔男童骨髓捐贈活動

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
聖塔克拉拉縣警局呼籲，縣府員工、家庭及各界民眾透過一次採樣，成為其他病患的生命配對。 （聖塔克拉拉縣警局提供）
聖塔克拉拉縣警局呼籲，縣府員工、家庭及各界民眾透過一次採樣，成為其他病患的生命配對。 （聖塔克拉拉縣警局提供）

聖塔克拉拉縣司法訓練中心第34屆學員將於5月31日（周六）上午9時至下午1時，在聖荷西市Hedding街155號Richey訓練中心舉辦骨髓捐贈登記活動，誠摯邀請社區民眾一同加入，挽救血癌及罕見疾病患者的生命。

這項活動是學員的社區服務計畫之一，與非營利組織「Officers Give Hope」攜手合作，致力為等待骨髓移植的患者尋找合適捐贈者。其中，四歲小男孩林健司（Kenji Lam, 音譯）正因罕見血液病急需幹細胞移植。活潑好動的他，只有在找到配對捐贈者後，才有機會重拾健康與笑容。

加入骨髓資料庫既簡單又無痛——只需一次口腔拭子採樣。捐贈年齡限制在18至40歲之間，民眾只要到場填寫基本資料並完成拭子採集，即可成為潛在捐贈者。若檢測結果符合配對條件，多數人只需進行類似捐血的採集程序；少部分人則需接受短期門診手術。所有檢測、捐贈與醫療費用，均由「美國國家骨髓捐贈計畫」（NMDP）全額負擔。

根據NMDP統計，僅有約30%的病患能在家族中找到合適配對，其餘70%必須仰賴陌生捐贈者。自成立以來，「Officers Give Hope」已協助逾23,000名志願者加入骨髓資料庫，成功挽救上百條生命。此次訓練中心學員發起的捐贈登錄活動，正是為了讓更多患者——像健治一樣——擁有第二次生命的機會。

現場除拭子採集外，學員們還準備了宣導簡報，向民眾解說捐贈流程與注意事項，並現場回答各類問題。學員克特曼(Ken Koltermann）表示：「這不僅是一支拭子，更是成為他人英雄的契機。希望大家能一起為社區注入正能量。」

聖塔克拉拉縣警局呼籲，縣府員工、家庭及各界民眾都能響應號召，無論是否認識健治，都有機會透過一次採樣，成為他或其他病患的生命配對。

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