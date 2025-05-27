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灣區兩大名校校長 談AI時代下的大學使命與挑戰

記者李怡╱舊金山即時報導
矽谷兩大名校校長，談AI時代下的大學使命與挑戰。左一史丹福校長萊文。右二柏克萊加大校長萊昂斯。（記者李怡╱攝影）
矽谷兩大名校校長，談AI時代下的大學使命與挑戰。左一史丹福校長萊文。右二柏克萊加大校長萊昂斯。（記者李怡╱攝影）

面對人工智慧、生物科技與氣候變遷三大革命，以及聯邦資金縮減與社會信任危機的雙重挑戰，史丹福大學校長萊文（Jonathan Levin）與柏克萊加大校長萊昂斯（Rich Lyons）27日在舊金山舉行的「灣區矽谷高峰會」（Bay Area–Silicon Valley Summit）中，進行了一場深度對談。

本次高峰會由灣區委員會（Bay Area Council）主辦。對談由加州大學董事會主席瑞莉（Janet Reilly）主持，聚焦美國高等教育在全球科技競爭、民主信任與多元價值中所扮演的角色。

兩位校長皆強調，重建與聯邦政府的科研夥伴關係與回應社會多元觀點，是當務之急。萊文表示，史丹福大學的三大目標為「開放心態、開放創新、擴展教育願景」，並指出「唯有重新贏得美國民眾的廣泛支持，才能確保未來10到20年仍具有全球領導力」。

萊昂斯則提出，現今社會正面臨四項深層挑戰，包括生技、人工智慧、氣候危機與社會斷裂。「我們的大學必須重新配置資源，去回應這些根本性的社會變革。」他指出，柏克萊加大目前正推動課程改革，讓更多學生具備創新與公民參與的思維，「這不只是創業，更是主動改變世界的能力」。

針對聯邦政府近期對間接科研經費（indirect costs）的刪減及對大學捐贈基金課稅的提案，兩位校長皆表達深憂。萊昂坦言，僅間接成本下調一項，就可能使柏克萊每年預算減少約1億美元。他強調，美國科技領先全球的根源在於「戰後以來的大學－政府科研合作模式，若失去聯邦支援，無法以業界或慈善基金完全填補。

史丹福方面，萊文舉例指出，「每1美元的聯邦研究經費，我們還需自籌50美分的配套資金，多數來自私人捐款。」他亦提到，88%的史丹福畢業生無學貸，全靠捐贈基金所支撐的財務補助。他擔心若對大學資產課重稅，將直接削弱這種向中產與弱勢家庭開放的能力。

談及自由言論與觀點多元性議題，兩校皆提出具體行動。柏克萊新設「接納不同觀點」課程，力求讓新生從進校起就接受思辨訓練。史丹福則設立以「何謂好人生」「何謂民主公民」為核心的必修通識課，讓學生閱讀並辯論近期自由言論爭議事件，包括聯邦法官在法學院遭抗議事件等。

「我們過去幾年確實沒展現大學應有的好奇心與開放文化，」萊文坦言，「但我看到轉機正在發生，學生和教師都重新回到有深度對話的狀態。」

兩位校長一致認為，矽谷之所以能孕育無數創新，不僅因科技與資本，更來自史丹福與柏克萊「鼓勵學生提出問題、挑戰現狀」的文化。而在AI崛起的時代，大學更有責任保有這樣的文化火種。

「未來的大學，可能讓學生『主修一個問題』而非一個科系，」萊昂斯笑言，「在AI幫助下，這樣的個人化學習或許不再遙不可及。」

這場對談吸引眾多來自矽谷學術、科技與政策界人士關注，展現灣區兩大學府對美國未來發展所扮演的關鍵角色。

從左至右柏克萊加大校長萊昂斯、史丹福大學校長萊文、加州大學董事會主席瑞莉。（記者...
從左至右柏克萊加大校長萊昂斯、史丹福大學校長萊文、加州大學董事會主席瑞莉。（記者李怡╱攝影）
矽谷兩大名校校長，談AI時代下的大學使命與挑戰。（記者李怡╱攝影）
矽谷兩大名校校長，談AI時代下的大學使命與挑戰。（記者李怡╱攝影）
矽谷兩大名校校長，談AI時代下的大學使命與挑戰。（記者李怡╱攝影）
矽谷兩大名校校長，談AI時代下的大學使命與挑戰。（記者李怡╱攝影）

柏克萊加大 灣區 矽谷

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